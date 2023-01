DS Automobiles erneut Partner der Pariser Fashion Week

DS Automobiles ist bereits seit 2019 offizieller Partner der Pariser Modewoche und stellt für die aktuellen Schauen in diesem Jahre eine Flotte von neun DS 7 zur Verfügung. Alle Fahrzeuge sind als E-Tense-Version und somit teilelektrisch im Einsatz, um die Gäste der Federation de la Haute Couture et de la Mode von Show zu Show zu fahren.



Als offizieller Partner der Modewoche ist die Flotte der DS 7 mit dem Branding der Paris Fashion Week ausgestattet, um Journalisten, Influencer und VIPs durch die Modehauptstadt zu den Schauen der Herrenmode und der Haute Couture Herbst-Winter 2023/2024, die aktuell stattfinden, zu begleiten.



Unter den Gästen von DS Automobiles und unterwegs in einem DS 7 E-Tense ist beispielsweise die deutsche Influencerin und Fashionista Leonie Hanne. Mit ihren 4,5 Millionen Followern nimmt die einflussreiche Bloggerin ihre Zuschauer mit dem Premium-SUV von DS emissionsfrei mit auf die Pariser Modemesse.



Die Paris Fashion Week ist noch mit folgenden Schauen 2023 aktiv:



Damenmode von Montag, 27. Februar bis Dienstag, 7. März 2023

Herrenmode von Dienstag, 20. bis Sonntag, 25. Juni 2023

Haute Couture von Montag, 3. bis Donnerstag, 6. Juli 2023

Damenmode von Montag, 25. September bis Dienstag, 3. Oktober 2023



DS Automobiles plant als offizieller Partner mit tiefer Verbundenheit zur Modebranche weitere Aktivitäten im Laufe des Jahres.

