DS Automobiles: Die fliegende DS neu interpretiert

Das "Musee National de l'Automobile - Collection Schlumpf" im elsässischen Mülhausen ehrt die ikonischen Autos aus den Filmen von Louis de Funes. Die Ausstellung "En vadrouille avec Louis de Funes" ("Unterwegs mit Louis de Funes") zu Ehren des 40.Todestages des legendären Komikers ist im französischen Nationalen Automobilmuseum noch bis 5. November 2023 zu sehen.



DS Automobiles unterstützt das Louis de Funes-Museum bei der aktuellen Ausstellung mit einer eigens entworfenen Skizze, die eine moderne Interpretation der berühmten fliegenden DS aus dem Film "Fantomas gegen Interpol" aus dem Jahr 1965 darstellt.

Neben Jean Marais (Fantomas), Louis de Funès (Kommissar Juve) und Mylène Demongeot (Hélène) war die DS der automobile Star des zweiten Teils der Fantomas-Trilogie.



Die fliegende DS ging in die Kinogeschichte ein, denn dank ihr gelang eine von Stuntman Rémy Julienne realisierte halsbrecherische Flucht: Nach der Fahrt eine Schotterstraße den Vesuv hinunter folgt eine Verfolgungsjagd über einen Flugplatz, bei der Fantomas in voller Fahrt Flügel und Heckleitwerk der DS mittels Steuerknöpfen im Cockpit ausklappt und ein Raketentriebwerk startet - die Göttin hebt ab und schwebt davon.



"Die DS hat nicht nur in der Automobilindustrie Geschichte geschrieben. Sie nimmt außerdem einen wichtigen Platz in der Historie des französischen Kinofilms ein und ist so Teil des französischen Kulturerbes", betont Thierry Metroz, Design Direktor DS Automobiles



Sehr gerne sei man der Bitte des Louis de Funes-Museums nachgekommen und haben eine moderne Interpretation der fliegenden DS von Fantomas gestaltet. Die Zeichnung habe Geoffrey Rossillon, Mitglied des von Frederic Soubirou geleiteten Teams für Außendesign bei DS Automobiles, entworfen.

