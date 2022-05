DS Automobiles auf Wachstumskurs

Die Pariser Premiummarke DS Automobiles wächst in Deutschland mit einem weiteren Standort in Neuss, Nordrhein-Westfalen. Mit dem Autohaus Herbrand-Jansen konnten die Franzosen einen erfahrenen Partner gewinnen und einen wichtigen Schritt beim Ausbau des Händlernetzes machen.



"Die Eleganz des Designs, das Know-how in Sachen Materialverarbeitung und der besondere Pariser Chic von DS haben uns von Anfang an begeistert. Mit den DS Modellen erreichen wir zukünftig eine neue Klientel - diejenigen, die auf der Suche nach Individualität im Premiumbereich sind. Hierauf freuen wir uns sehr." sagt Sven Holtermann, Geschäftsführer Herbrand Gruppe.



Neben den gewohnt kundenorientierten Services, wie beispielsweise dem Hol- und Bringservice DS Valet, legt das Team am Standort in Neuss besonderen Fokus auf E-Mobilität. Im Bewusstsein, dass es beim Umstieg auf Elektromobilität nicht mit der umfassenden Beratung zum entsprechenden Fahrzeugmodell getan ist, kooperiert Herbrand-Jansen für eine ganzheitliche Beratung mit dem Energieversorger NEW AG.

