DS 9 mit extravaganter Innenauskleidung

Die französische Marke DS Automobiles hat einen Kreativ-Wettbewerb ins Leben gerufen: "DS x Metiers D'Art". Gewinnerin ist die Designerin Anne Lopez. Sie bekam im Anschluss die Mittel zur Verfügung gestellt, die Innenverkleidung für ihre besondere, einzigartige DS-9-Limousine zu fertigen.



Lopez hat sich bei der Gestaltung der Verkleidung abseits des Fahrzeugs auf handwerkliche Techniken verlassen. Sie lässt sich vor allem von der Bewegung und der Wirkung des Windes in der Natur inspirieren. Die Absolventin der Ecole d'Art Mural Versailles in Paris hat ihre Arbeiten bereits in Europa, Amerika und Asien ausgestellt und ist die erste Gewinnerin von "DS x Metiers D'Art".



"Ich fand es überraschend und sehr innovativ, dass eine Luxusautomarke wie DS Automobiles professionelle Künstler auffordert, die Innenausstattung eines Autos zu gestalten", sagt die Designerin. Das habe sie inspiriert, denn sie arbeite mit Bewegung und Wind, und es erschien ihr logisch, diese Dynamik zu vermitteln. "Ich stellte mir eine Art Federkleid einer Kreatur vor, die eine Mischung aus Vogel und Reptil, aus Feder und Schuppen ist." Im Gespräch mit der Jury wurden die Teilnehmer dazu motiviert, viel zu wagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1