  DS 9: Luxus mit französischem Flair

DS hat den Verkaufsstart für das neue Spitzenmodell der Marke freigegeben. DS 9 erweitert nach dem DS 7 Crossback und dem DS 3 Crossback das Angebot der feinen französischen Marke nach oben. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat schon einen genauen Blick auf den Neuzugang geworfen.



Zunächst ist der DS 9, den der Hersteller als "als große, stilvolle Limousine" klassifiziert, in Deutschland als Benziner und Plug-in-Hybrid mit einer Leistung von je 225 PS und Frontantrieb zu haben. Eine Plug-in-Variante mit 360 PS und Allradantrieb sowie ein 250 PS starker Teilzeit-Stromer mit größerer Batterie sollen das Angebot demnächst ergänzen.



Der zum Start angebotene Plug-in-Akku hat eine Kapazität von 11,9 kWh. Dank der Ladeleistung von bis zu 7,4 kW ist das vollständige Nachladen an der Wallbox zu Hause oder an einer öffentlichen Ladestation innerhalb von eindreiviertel Stunden erledigt. Die rein elektrische Reichweite laut WLTP-Messzyklus: 48 Kilometer.



Die 4,93 Meter lange Limousine verfügt über ein Kofferraumvolumen von 510 Litern. Zu haben ist sie in fünf Außenfarben und drei Innenraum-Versionen. Und passend zur Marke lässt sich auch eine Menge Luxus und Stil einbauen. Etwa mit Ledersitzen im ausgefallenen Bracelett-Finish mit Uhrenarmband-Look oder mit dem eigens für DS designten Chronographen BRM R180 aus der Manufaktur Bernard Richard unweit von Paris. Dazu gibt es edle Materialien wie Kristallglas und Perlenstickereien aus der Haute Couture.



"Als Reminiszenz an die historische DS von 1955 ist der DS 9 mit seitlichen Positionslichtern in Trichterform an der Dachkante ausgestattet", heißt es aus Frankreich. Technisch ist die Limousine voll auf der Höhe der Zeit. Etwa mit einem aktiven, kameragesteuerten Federungssystem namens DS Active Scan Suspension. Oder mit Helfern wie dem Spurhalteassistenten, dem Geschwindigkeitsregler und -begrenzer oder der Verkehrsschilderkennung.



Die Preise starten bei 47.550 Euro für den Benziner und 52.810 Euro für die Plug-in-Hybrid-Version.