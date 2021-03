  DS 4 in edler Premieren-Ausstattung

"La Premiere" heißt die limitierte Sonderedition des neuen DS 4. Die französische Automarke DS Automobiles wirbt mit einer besonders hochwertigen Innenausstattung und modernster Technik für das Modell.



So können die Karosseriefarben Seiden-Grau oder Kristall-Grau mit einem kontrastierenden, glänzend schwarzen Dach kombiniert werden. Die Frontpartie ist geprägt durch einen schwarzen Kühlergrill mit verchromten Rauten-Einsätzen, die sich mit den glänzend schwarzen DS Wings verbinden - "eine einzigartige Kombination", so der Hersteller.



"Als Topmodell der Baureihe demonstriert der DS 4 La Premiere, wie gekonnt die Handwerkskünstler von DS Automobiles mit hochwertigen Materialien und exklusiven Polstern arbeiten", teilt DS mit. Die Sitze aus Nappaleder in Criollo-Braun sind im Bracelett-Finish gearbeitet - dem Markenzeichen von DS. Zudem ist das mit Vollnarbenleder verkleidete Lenkrad von Hand bezogen.



Der "La Premiere" ist technologisch auf dem neuesten Stand und verfügt über eine üppige Ausstattung. Dazu zählen unter anderem das DS Extended Head-up-Display, das die für den Fahrer wichtigen Informationen auf eine Diagonale von 21 Zoll auf die Fahrbahn projiziert, und das DS Iris System, eine Schnittstelle der neuesten Generation, die mit der Gestensteuerung DS Smart Touch verbunden ist.



Die Ausstattung umfasst darüber hinaus DS Matrix Led Vision-Scheinwerfer mit dynamischer Kurvenlichtfunktion, die kamerabasierte Federung DS Active Scan Suspension, DS Drive Assist 2.0 für autonomes Fahren mit Rückfahrwarnung, halbautonomem Überholen und erweiterter Totwinkel-Überwachung. Dazu kommt noch die 360-Grad-Rundum-Sicht mit vier Kameras zur Erleichterung des Manövrierens.



Der DS 4 La Premiere ist als Plug-in-Hybrid mit 165 kW/225 PS erhältlich. Auch die Benzinversionen mit einem PureTech Motor mit 133 kW/180 PS oder 165 kW/225 PS werden angeboten. Bestellbar ist das Modell ab Sommer. Bis dahin stehen auch die Preise fest.