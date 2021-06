DS 4 - die vierte Göttin

Es ist soweit: Der neue DS 4 ist ab sofort für die Kunden in Deutschland bestellbar. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat einen ersten Blick auf das Kompaktmodell aus dem Premium-C-Segment geworfen.



Lukas Dohle, Managing Director DS Automobiles Deutschland, ist stolz: "Der DS 4 sorgt seit Sekunde eins für Begeisterung. Wir freuen uns sehr, dass wir nun die Bestellungen für unser neuestes DS-Modell öffnen können. Der DS 4 wird für uns in Deutschland eine große Rolle spielen, da er im wichtigen C-Premium-Segment rangiert. Außerdem setzt er Maßstäbe in Sachen Design sowie Technologie und wird darüber hinaus auch noch in Deutschland gefertigt."



Die Nobelmarke der Groupe PSA verspricht dabei eine perfekte Symbiose aus deutscher Präzisionsarbeit und Pariser Luxus Savoir-Faire. Der DS 4 richtet sich an Kunden, die von gleich zwei Fahrzeugarten angezogen werden: dem aufstrebenden Coupe-SUV und der traditionellen Kompaktlimousine.



Mit drei Versionen will DS Automobiles drei Zielgruppen ansprechen: Mit dem DS 4 Liebhaber der klassischen Kompaktlimousine. Der DS 4 Cross richtet sich stärker an Freunde der SUV-Silhouette. Und der DS 4 Performance Line wiederum ist im Vergleich noch dynamischer und soll sportlich interessierte Kunden ansprechen. Dazu gibt es vier verschiedene Ausstattungsniveaus, so genannte "Inspirationen", und sieben Außenfarben. Die Standardfarbe ist Kupfer-Gold.



Der DS 4 besteht zu 95 Prozent aus wiederverwendbaren Materialien und zu 85 Prozent aus recycelbaren Teilen. 30 Prozent der verbauten Teile bestehen aus erneuerbaren oder recycelten Materialien, aufgeteilt auf Metalle und Polymere, und insgesamt 28 Kilogramm recyceltem Kunststoff. Das Interieur ist wertig, die Seitenverkleidungen sind mit Eschenholz versehen, die Fensterheber sind jetzt neu platziert (nicht mehr in der Mittelkonsole), das Nappaleder stammt aus Bayern und ist besonders makellos. Der Franzose steht auf 17 bis 20 Zoll großen Felgen mit serienmäßiger Michelin-Bereifung.



Unter der Haube stecken ein turboaufgeladener 4-Zylinder-Motor mit 133 kW/180 PS, ein Elektromotor mit 81 kW/110 PS und ein e-EAT8-Getriebe, was eine Gesamtleistung von 165 kW/225 PS ergibt. Daneben stehen drei Benzinmotoren mit 130, 180 und 225 PS sowie ein Diesel-Aggregat mit 130 PS zur Wahl. Produziert wird der DS 4 in Rüsselsheim, die EMP2-Plattform teilt er sich im Stellantis-Konzern mit dem neuen Opel Astra.



Der Einstiegspreis für den Basis-Benziner DS 4 PureTech 130 mit umfangreicher Serienausstattung liegt bei 28.900 Euro brutto, der Basis-Diesel DS 4 BlueHDi 130 in der Ausstattungs-Variante Basille + ist ab 32.400 Euro erhältlich. Als Plug-in-Hybrid ist der DS 4 E-Tense 225 ab 37.900 Euro bestellbar. Der DS 4 Cross PureTech 130 steht ab 35.500 Euro in der Ausstattung Trocadero bereit. Die Limited Edition DS 4 La Premiere wird exklusiv zum Bestellstart angeboten.



Wer jetzt seine "vierte Göttin" reserviert, kann sich im Herbst 2021 am Pariser Chic erfreuen.



Jutta Bernhard / mid

