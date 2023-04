Drohende Nachzahlung

Kehl. Geht im Italien-Urlaub bei der Zahlung der Autobahnmaut etwas schief, kann Wochen später unerfreuliche Post im Briefkasten landen. Ein italienisches Inkassobüro namens Nivi S.p.A. fordert nachträglich Autobahngebühren ein. Einfach ignorieren sollten Betroffene so ein Schreiben nicht. Von einer fehlgeschlagenen Kartenzahlung, nach der die Mautstationsschranke dennoch aufging, bis hin zur falschen Spur, die man an der Mautstation ausgewählt hat: Es kann mehrere Gründe geben, warum man die Maut – vielleicht auch unbewusst – nicht bezahlt hat. Darauf weist das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) hin. Am Ende spielt es aber keine Rolle, ob man selbst verschuldet oder ohne eigenes Zutun nicht gezahlt hat: Man bleibe rechtlich gesehen zur Zahlung verpflichtet.

Nivi S.p.A. treibt laut EVZ im Auftrag der Autobahnbetreiber offene Gebühren bei ausländischen Autofahrern ein. Neben der Maut kommen hohe Inkasso-Kosten hinzu. Wer die Forderung nicht nachvollziehen kann, sollte schnell Einspruch einlegen. tmn