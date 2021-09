Drive Booster: Schnellladen nimmt Fahrt auf

Der "E.ON Drive Booster" nimmt Tempo auf: Er soll Schnellladen für Betreiber und Kunden günstiger und einfacher machen. Der von der Volkswagen Group Components entwickelte Schnelllader kommt ohne Tiefbau und Anpassung des Netzanschlusses aus und kann gleichzeitig zwei E-Autos mit bis zu 150 kW laden. So kann der Ausbau eines dichten, öffentlichen Netzes mit Schnellladestationen - wie es für den weiteren Erfolg der E-Mobilität notwendig ist - deutlich rascher Realität werden als bislang angenommen. Der erste Booster wurde jetzt in Essen in Betrieb genommen.



Der "E.ON Drive Booster" muss seinen Strom nicht direkt aus dem Stromnetz beziehen, sondern verfügt über einen integrierten Batteriespeicher. Ein normaler Stromanschluss, wie ihn zum Beispiel jeder Supermarkt hat, und die interne Batterie liefern zusammen die Leistung, die nötig ist, um parallel zwei E-Autos mit bis zu 150 Kilowatt zu laden. So dauert es nur durchschnittlich 15 Minuten bis die Autos haben genug Strom für zirka 200 Kilometer getankt haben.



Auch eine normale Ladesäule kann laut VW ganz einfach in einen Schnelllader verwandelt werden: Hinstellen, anschließen, online konfigurieren - fertig ist die flinke Plug & Play Ladesäule. Ein aufwendiger Umbau der Infrastruktur entfällt ebenso wie teure und zeitraubende Tiefbauarbeiten. So wird laut der Partner VW und E.ON Schnellladen einfach, günstig und überall möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1