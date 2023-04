Dreimillionster Mazda in Deutschland verkauft

Mazda feiert den nächsten Meilenstein: Kurz nachdem sich der Verkaufsstart der Marke in Deutschland zum 50. Mal gejährt hat, ist jetzt mit einem Mazda3 e-Skyactiv X 186 Homura mit Sechs-Stufen-Automatikgetriebe.der dreimillionste Mazda in Deutschland verkauft worden.



Mit dem dreimillionsten in Deutschland verkauften Mazda erreicht die Geschichte der Marke hierzulande einen neuen Höhepunkt - und das fast auf den Tag genau 50 Jahre, nachdem die ersten Fahrzeuge aus Japan auf die deutschen Straßen rollten.



"Drei Millionen Mazda in Deutschland sind eine beeindruckende Zahl", sagt Bernhard Kaplan, Geschäftsführer der Mazda Motors Deutschland GmbH. "Mindestens genauso beeindruckend ist, dass von diesen drei Millionen Fahrzeugen aktuell immer noch rund 900.000 in Deutschland zugelassen sind".



Das sei nicht nur ein Beleg für die Zuverlässigkeit von Mazda, sondern vor allem für die Loyalität und Leidenschaft der Kunden, die sich stark mit der Marke Mazda identifizieren würden. Deshalb würde er anlässlich dieses Jubiläums allen Kunden in Deutschland für ihr Vertrauen und ihre Treue herzlich danken - und allen Mazda Händlern für ihren Einsatz, mit dem sie das Erreichen dieses Meilensteins überhaupt erst möglich gemacht hätten.

