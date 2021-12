Dodge Challenger führt Top Ten der Traumautos

Instagram bringt es an den Tag: Wenn es ums Traumauto geht, ist der Dodge Challenger das Modell, mit dem in den sozialen Medien am meisten geprahlt wird. Im Rahmen einer Untersuchung der Mietfahrzeug-Vergleichswebsite StressFreeCarRental.com wurde überprüft, welche Automarken und -modelle auf Instagram am meisten mit dem Hashtag #DreamCar getaggt wurden.



Mehr als ein Fünftel der Instagram-Nutzer (22 Prozent) veröffentlichten einen Post über den Dodge Challenger. Knapp gefolgt vom Lamborghini Aventador, der mit 21 Prozent den zweiten Platz der Traumauto-Posts auf Instagram eroberte. Der in Deutschland gebaute SUV Mercedes Benz G-Klasse war für 18 Prozent das Traumauto und wurde am dritthäufigsten getaggt.



Der Porsche GT3-RS landete mit zwölf Prozent der Traumauto-Tags auf Instagram auf dem vierten Platz. Ein weiterer Mercedes, der CLA AMG, belegte den fünften Platz mit zehn Prozent der Traumauto-Tags. Somit ist der deutsche Hersteller die Marke, mit der insgesamt am meisten angegeben wird. Supercar-Fans werden sich freuen, dass der Bugatti Chiron mit sechs Prozent der Traumauto-Hashtags auf Instagram an sechster Stelle liegt.



Der Audi R8 machte den siebten Platz und wird laut der Studie von fünf Prozent der Traumauto-Posts genannt. Darauf folgte mit dem Ford Mustang ein weiteres amerikanisches Auto, das vier Prozent als ihr Traumauto bezeichneten. Der Nissan GT-R und der Volkswagen Golf R mit jeweils zwei Prozent komplettierten die Top Ten.

Obwohl ein amerikanisches Auto in der Gesamtwertung den Titel als meistgetaggtes Traumauto gewann, waren in der Top Ten nur zwei Modelle "Made in America" vertreten. Europa, mit sieben von zehn der beliebtesten Autos, produziert definitiv mehr begehrenswerte Autos als jeder andere Kontinent. Und obwohl Japan seit Langem auf solide Autoverkäufe auf der ganzen Welt blicken kann, hat es nur ein japanisches Auto in die Top Ten geschafft.



Ein Sprecher von StressFreeCarRental.com sagte: "Wir dachten daher, es sei unterhaltsam, herauszufinden, welche Traumautos auf Instagram am häufigsten geteilt werden." Man könne zweifelsohne sagen, dass die Ergebnisse überrascht hätten. "Anstatt einer langen Liste von Supercars stellten wir fest, dass viele der Autos, die Menschen als ihr Traumfahrzeug taggen, relativ erschwinglich sind."

