Diskussionsrunde zur Ladeinfrastruktur

Erst kürzlich hat die Bundesregierung den Masterplan Ladeinfrastruktur auf den Weg gebracht. Die sportliche Aufgabe aus dem Bundesverkehrsministerium von Volker Wissing - Eine Million Ladepunkte bis zum Jahr 2030. "Die Elektromobilität wird nur Akzeptanz finden, wenn das Laden so einfach ist wie heute das Tanken," so Wissing.



Am 1. Dezember 2022 ab 11.30 Uhr treffen sich politische Entscheidungsträger und Charging Provider sowie Automobilhersteller und Energieversorger bis hin zu Chemiekonzernen und Startups zu einer Diskussionsrunde im Union Investment Tower Frankfurt.



Was: Horvath Future Charging Lab 2022

Wann: 01.12. ab 11.30 Uhr

Wo: Union Investment Tower, Wiesenhüttenstr. 10, 60329 Frankfurt

