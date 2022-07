Digitales Facelift

Stuttgart. Der Porsche Taycan bekommt ein Update. Drei Jahre und 75 000 Verkäufe nach seinem Debüt wird der erste Elektro-Porsche in diesem Sommer erstmals auf den neuesten Stand gebracht, teilt der Stuttgarter Hersteller mit. Anders als bei einer Modellpflege sonst üblich, gehen die Entwickler dabei diesmal nicht ans Blech, sondern aktualisieren allein die Software – und zwar übers Mobilfunknetz (Over the Air).

Das kostenlose Update soll die Antriebssteuerung effizienter machen und die Konditionierung der Batterie verbessern. Außerdem lernen die Assistenzsysteme dazu und das Infotainment-System bekommt neue Grafiken. Außerdem befähigt die Aktualisierung nun auch ältere Taycan-Modelle zur nachträglichen Freischaltung bestimmter softwarebasierter Funktionen. tmn