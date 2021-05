Digitaler Schlüssel für den Polestar 2

Der Polestar 2 ist ab sofort mit einem digitalen Schlüssel (Beta) ausgestattet. Mit der neuen Funktion können Besitzer ihr verbundenes Smartphone alternativ zum klassischen Fahrzeugschlüssel nutzen. Zusätzlich beinhaltet das neueste Update die Freischaltung von neu integrierten Fahrzeugfunktionen (Beta) in der Polestar App.



Natürlich hat der Sicherheitsaspekt bei der Entwicklung des Polestar Digital Keys (Beta) den höchsten Stellenwert eingenommen. Insgesamt 18 Bluetooth-Sensoren in und am Polestar 2 kommunizieren mit dem gekoppelten Smartphone, um Genauigkeit, sichere Authentifizierung und Benutzerfreundlichkeit beim Öffnen und Starten des Fahrzeugs zu unterstützen.



Der Digital Key selbst ist auf dem gekoppelten Gerät in der Polestar-App verschlüsselt und gilt nach umfangreichen Tests als weitaus sicherer als ein herkömmlicher Fahrzeugschlüssel.

