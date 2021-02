  Diesem Reifen geht die Luft nicht aus

Allwetter-Reifen liegen voll im Trend. Der Vorteil: Der ständige Wechsel im Winter und Frühling fällt weg. Denn diese Reifen kann man das ganze Jahr über fahren, bei Wind und Wetter also. Jetzt bringt Pirelli mit dem neuen Cinturato All Season SF2 einen Ganzjahresreifen auf den Markt, der alle Vorschriften der Winterreifen-Pflicht erfüllt und so ein sicheres Fahrerlebnis bei jeder Wetterlage bietet soll.



Der neue Cinturato für jede Jahreszeit rollt mit der neuesten Technologie an. Das heißt: Er verfügt erstmals über ein sogenanntes "adaptives Profil". Dieses System nutzt sowohl die Gummimischung als auch die Lauffläche, um die Fahrsicherheit und Vielseitigkeit zu maximieren.



Der neue Reifen ist zudem mit den Pirelli Seal Inside- und Run Flat-Technologien erhältlich. Beide ermöglichen es dem Fahrer auch bei einer Reifenpanne weiterzufahren. Zudem gibt es den Cinturato All Season SF2 in der Elect-Version für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge.