Diese Scheibenreiniger sorgen für den besten Durchblick

Gegen schmutzige und verklebte Windschutzscheiben helfen am besten leistungsstarke Sommerscheibenreiniger, die den Schmutz lösen und nicht verschmieren. Die KÜS hat gemeinsam mit Auto Bild neun gängige Sommerscheibenreiniger-Konzentrate auf einem speziellen Scheibenwaschreiniger-Prüfstand sowie im Labor getestet und dabei große Unterschiede festgestellt.



Testsieger nach Punkten ist der Sonax Xtreme Scheibenreiniger 1:100, dicht gefolgt von Nigrin Performance Scheibenklar 1:100, dem Liqui Moly Scheibenreiniger Superkonzentrat und Dr. Wack CW 1:100. Alle vier wurden von den Testern mit der Note "gut" bewertet. Sie punkten durch hohe und schnelle Reinigungsleistung bei Stadt- und Insektenschmutz. Volle Lack- und Kunststoffverträglichkeit ist bei allen Produkten gegeben.



Die Rangfolge der "befriedigenden" Reiniger führt Mannol 5022 Scheibenreiniger Concentrate 1:100 an. Knapp dahinter folgen der Caramba-Reiniger 1:100 Konzentrat und der RS 1000 Klare Sicht 1:100. Mannol reinigt gut, zeigt bei der Materialverträglichkeitsprüfung auf dem Lack jedoch eine leichte Quellung, die sich aber mit einem Wisch wegpolieren lässt. Caramba braucht relativ lange zur Beseitigung von Insektenschmutz und fällt durch einen sehr unangenehmen Geruch negativ auf. RS 1000 benötigt ebenfalls mehr Wischzyklen bei Stadtschmutz, bei Insektenschmutz bleiben sogar Verkrustungen auf der Scheibe zurück.



Größere Abstriche bei der Reinigungsleistung und der Bewertung müssen die beiden mit lediglich "ausreichend" benoteten Konzentrate Cartechnic Scheibenreiniger 1:100 und Ernst Scheibenklar 1:100 hinnehmen. Beide weisen deutliche Mängel beim Lösen der sommertypischen Schmutzarten auf. Preisbrecher Ernst ätzt bei der Materialverträglichkeitsprüfung Kunststoffe leicht an. Auch lässt die Hartwasserstabilität zu wünschen übrig. Bei der Zugabe von hartem Wasser wird der Reiniger trüb. Verstopfte Düsen der Scheibenwaschanlage und Schäden an Lack, Blinker und Scheinwerfern können unter Umständen teure Reparaturen zur Folge haben.

