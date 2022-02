Die sportliche Verwandtschaft

Mannheim. Der Seat Leon projiziert ein freundliches „Hola“ auf den Boden neben den Türen und empfängt damit, einem lockeren spanischen „Hallo“, seine Passagiere. Das passt sehr gut zum Gesamtpaket, denn Seat ist zusammen mit Cupra sicherlich die jugendlichste und coolste Tochter im VW-Konzern. Und so kommt auch der Leon daher – knackig sportlich und frisch. Da haben die Entwickler in Martorell bei Barcelona, wo der Kompakte auch produziert wird, ordentliche Arbeit geleistet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr als zwei Millionen Leons sind über die ersten drei Generationen hinweg aus den Werkstoren gerollt. An diesen Erfolg will nun Nummer vier anknüpfen, unter anderem mit seinem schicken Äußeren. Zum aktuellen Markengesicht gehören der sechseckige Kühlergrill, scharfe LED-Lichter und markante Sicken auf der Motorhaube sowie an der Flanke. Innen gibt sich der Leon großzügig. Davon profitieren auch die Hinterbänkler. Der Radstand ist um satte fünf Zentimeter länger als beim Plattform-Bruder aus Wolfsburg, dem VW Golf. Und so reichen Bein-und Kopffreiheit locker auch für Großgewachsene aus.

Seat Leon 1.5 eTSI XCELLENCE Motor: Vierzylinder-Benziner; Mild-Hybrid Leistung: 110 kW / 150 PS Hubraum: 1498 ccm Max. Drehmoment: 250 Nm Antrieb: Frontantrieb, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe Höchstgeschw.: 217 km/h Beschleunigung: 8,5 Sekunden von 0-100 km/h Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 5,7 l; Testverbrauch: 6,1 l Schadstoffklasse: Euro 6d AP CO2 Emissionen: 111 g/km Länge: 4642 mm, Breite: 1799 mm, Höhe: 1450 mm Leergewicht: 1361 kg Kofferraum: 380 bis 1301 l Preis: 29 850 Euro Serienausstattung: Digitale Instrumente und Infotainmentsystem, Drei-Zonen-Klimaautomatik, schlüsselloses Startsystem, Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sportsitze, hintere Scheiben getönt, Voll-LED-Heckleuchten, Leichtmetallfelgen, Außenspiegel anklappbar und beheizbar, diverse Assistenz-Systeme. se

Die Verarbeitung fällt sehr gut aus. Auch die Materialien am Armaturenbrett können sich sehen lassen, obwohl das Gesamtbild sehr nüchtern wirkt. Wie auch beim Golf gibt es kaum noch feste Schalter und das optionale, zehn Zoll große Digital-Kombiinstrument ist genauso vom Golf 8 bekannt wie das Touchscreen-Infotainmentsystem mit Slider-Flächen, auf denen per Fingerwisch Temperatur und Lautstärke justiert werden können. Und hier müssen wir leider feststellen, dass nicht alles, was große Brüder vormachen, nachahmenswert ist. Um das Infotainmentsystem zu bedienen oder aber auch nur, um die Sitzheizung zu verstellen, sind einfach zu viele Bedienschritte nötig. Das nervt nicht nur, es lenkt auch gefährlich lange vom Verkehrsgeschehen ab. An einer schmalen Leiste am unteren Rand des Bildschirms lassen sich Temperatur- und Lautstärke regeln. Allerdings fehlt hier eine Beleuchtung und nachts beginnt das wilde Tasten.

„Segeln“ hilft beim Spritsparen

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Richtig klasse ist der Motor des Testwagens, der perfekt zum Leon passt. In Kombination mit dem Doppelkupplungsgetriebe wird der eTSI genannte Benziner zum Mildhybrid. Ein Startergenerator, der aus einer 48-Volt-Batterie gespeist wird, unterstützt das 1,5-Liter-Aggregat beim Anfahren und hilft ansonsten beim Spritsparen – etwa durch das Abstellen des Motors im Schubbetrieb („Segeln“). 150 PS in einem Kompakten sind auch bei zunehmendem Gewicht anständig. Entsprechend schiebt der 1,5-Liter-Vierzylinder den Leon an, der Seat stürmt regelrecht davon. Das Getriebe schaltet sauber und reagiert punktgenau, versucht aber, den mittleren Drehzahlbereich zu erreichen, um Sprit zu sparen. Mit seinen 250 Newtonmetern an Kraft surft der Spanier dann auch schön auf der Welle, wirkt kultiviert und kommt im Test auf rund sechs Liter Verbrauch.

Wie der Zufall so spielt, lösten sich der Golf und der Leon in der Testredaktion ab – eine wunderbare Gelegenheit, um die beiden Kontrahenten mit ganz frischen Erfahrungen gegenüberzustellen. Und hier fällt auf, wie viel sportlicher der Leon unterwegs ist. Er wirkt deutlich direkter, leichtfüßiger und handlicher als der Wolfsburger. Eine Seitenneigung ist kaum wahrnehmbar, Wankbewegungen gibt es nicht – und damit sind hohe Kurvengeschwindigkeiten mit Spaßfaktor möglich.

Den Seat Leon gibt es als Fünftürer und stattlichen Kombi, mit Benziner, Diesel und Erdgasantrieb. Die Preise beginnen bei 21 890 Euro für einen 90-PS-Benziner. Hola, Leon!