Die Skoda-Strategie 2030

Skoda hat sich ambitionierte Ziele in den Bereichen Internationalisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung gesetzt. So will der Automobilhersteller sein Heimatland Tschechien zum Elektromobilitäts-Hub ausbauen. Auch konkrete Ziele für Nachhaltigkeit und Diversität sind fest in der neuen Strategie verankert.



Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer: "Mit unserer neuen Next Level - Skoda Strategy 2030 geben wir konkrete Antworten, wie wir Skoda Auto erfolgreich durch den Transformationsprozess steuern und sicherstellen, dass das Unternehmen 2030 noch stärker aufgestellt ist als heute."



Die Marke habe ein "unglaubliches Potenzial". Das soll unter anderem dazu genutzt werden, um sich bis 2030 zum führenden europäischen Autohersteller in den Wachstumsmärkten Indien, Russland und Nordafrika zu entwickeln. Daraus errechnet Skoda ein globales Absatzpotenzial von jährlich insgesamt 1,5 Millionen Einheiten.



Parallel dazu intensiviert die VW-Tochter ihre Anstrengungen beim Thema Nachhaltigkeit und verschärft ihre Umweltziele. Das Unternehmen will seine Flottenemissionen im Vergleich zu 2020 um mehr als 50 Prozent reduzieren und seine Fahrzeuge ab 2030 in allen tschechischen und indischen Werken CO2-neutral fertigen.

