Die sichersten Familienautos 2022

Euro NCAP veröffentlicht die dritte Runde der Sicherheitsergebnisse für das Jahr 2022. Der Kia EV6 und die Mercedes C-Klasse, beides große Familienautos, werden mit der Höchstnote von fünf Sternen ausgezeichnet. Der C40 Recharge von Volvo und der neue Multivan von Volkswagen erhalten ebenfalls mit fünf Sternen die volle Punktzahl. Opel Astra und Peugeot ergattern in der Kategorie der kleinen Familienfahrzeuge mit vier Sternen einen noch ziemlich respektablen Platz in der Sicherheitswertung.



Alle Fünf-Sterne-Autos in dieser Testreihe wiesen einen ausgezeichneten Aufprallschutz auf, teilt Euro NCAP mit. Auch beim Insassenschutz für Kinder schnitten die Fahrzeuge durchweg gut ab. Die größten Unterschiede zwischen dem EV6, der C-Klasse, dem C40 Recharge und dem Multivan gibt es laut Jury beim Insassenschutz, insbesondere beim Frontalaufprallschutz, wo die mit einer aktiven Motorhaube ausgestattete C-Klasse den Kia EV6 deutlich übertrifft.



Bei den Assistenzsystemen hat der Volvo C40 Recharge die Nase vorn. Trotz seiner etwas anderen, kastenförmigen Form lieferte der VW Multivan ein solides Gesamtergebnis, das sich mit den getesteten Fahrzeugen messen konnte.



Die Car-to-X-Kommunikation von Mercedes-Benz, die Teil des optionalen Mercedes-me-Dienstes ist, erhält eine Euro NCAP Advanced-Auszeichnung. Das System nutzt die Daten anderer Fahrzeuge, um über einen Cloud-basierten Dienst frühzeitig vor potenziellen Gefahren in der Nähe des eigenen Fahrzeugs zu warnen, bevor sie auf andere Weise erkannt werden können.



"Im Großen und Ganzen sehen wir gute Werte für den Aufprallschutz, was natürlich sehr beruhigend ist", sagt Michiel van Ratingen, Generalsekretär von Euro NCAP. "Aber die Vermeidung von Zusammenstößen ist genauso wichtig wie der Schutz vor Zusammenstößen, und die Vorteile, nicht in einen Zusammenstoß verwickelt zu werden, sind natürlich unermesslich größer." Man werde also auch in den kommenden Jahren den Schwerpunkt auf alle Bereiche der Sicherheit legen, und einige Hersteller würden sich in diesem Bereich weiter verbessern müssen, wenn sie nicht von der Konkurrenz abgehängt werden wollen.

