Die Online-Shops der Autohersteller

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat die Online-Shops der führenden Automobilhersteller unter die Lupe genommen. Dabei wurden insgesamt 17 Kundenkontaktpunkte wie Probefahrten, Finanzierungsmöglichkeiten oder Fahrzeugkonfigurator untersucht. Das Ergebnis: Wie schon 2021 belegt Tesla den ersten Platz in China, Europa und den USA. Doch die Verfolger rücken näher.



Am dichtesten aufgerückt ist Geely-Tochter und Volvo-Schwester Polestar. Dereren ausgereifter Online-Shop überzeugt laut Studie "mit hoher Benutzerfreundlichkeit und intuitivem Design". Neben Polestar und Tesla hat auch Mercedes zumindest mit seinem Online-Shop im Vereinigten Königreich ein respektables Ergebnis erzielt. Eine große Anzahl von Herstellern wie Citroen, Renault und Fiat haben auf europäischen Märkten neue Online-Shops eröffnet, was zu einem deutlich intensiveren Wettbewerb führt.



"Die deutschen Hersteller schneiden in der Analyse sehr heterogen ab", heißt es bei BearingPoint. Während Mercedes in Europa eine gute Platzierung im oberen Viertel des Rankings belegt, bewegen sich die weiteren deutschen Mitbewerber eher im Mittelfeld. Trotzdem zeigen sich positive Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr, wie etwa bei BMW. In den USA sind deutsche Hersteller nicht vertreten. In China hingegen konkurrieren sie weiterhin um die Spitzenplätze mit Tesla und chinesischen sowie japanischen Wettbewerbern.



Die Zahl der Online-Shops in den untersuchten Märkten hat sich im Vergleich zur Studie 2021 von 31 auf 60 fast verdoppelt. BearingPoint identifizierte 14 neue Automobilhersteller, die ihre Neuwagen online verkaufen. Weil das Angebot wächst, wird es immer schwieriger, eigene Akzente zu setzen. "Ein Online-Shop ist kein Unterscheidungsmerkmal mehr, sondern ein Must-Have: Marken können sich nur noch dadurch differenzieren, dass sie führend im Bereich Kundenerlebnis und Design sind, kombiniert mit einer dahinterstehenden hervorragenden Servicequalität", so die Management-Berater.



Dabei hebt die Studie den Konfigurator von Lucid Motors in den USA und die Tesla-Bestellverfolgung hervor. Ebenfalls wurde klar, dass sich die Hersteller mit Hilfe von innovativer Technologie wie Virtueller Realität von der Konkurrenz abheben können, indem sie das Autohaus direkt in die Wohnung des Kunden transportieren.

