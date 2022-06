Die Motoren für den neuen Mitsubishi ASX

Fünf Motoren und Antriebskonzepte stehen für den neuen Mitsubishi ASX zur Verfügung. Einstieg ist ein 1,0-Liter-Turbobenziner, der mit einer 6-Gang-Handschaltung kombiniert ist. Ergänzt wird das Angebot an Ottomotoren mit einem 1,3-Liter-Direkteinspritzer, der wahlweise mit einer 6-Gang-Handschaltung oder einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe angeboten werden soll.



Sparsame Mobilität verspricht der neue ASX als Vollhybrid, der einen 1,6-Liter-Benzinmotor mit zwei Elektromotoren und einem Multi-Mode-Getriebe verbindet und so den Einstieg in die Elektromobilität auch ohne Zugang zu Ladesäulen ermöglicht. Verfügbar ist aber auch ein Plug-in-Hybrid. Mit diesem Antriebskonzept, das einen 1,6-Liter-Benziner mit zwei Elektromotoren und einer Fahrbatterie mit 10,5 kWh Kapazität vereint, erweitert Mitsubishi sein PHEV-Angebot nun auch in das B-SUV-Segment. Alle Motorisierungen sollen mit dem Marktstart des neuen Mitsubishi ASX im Frühjahr 2023 verfügbar sein.

