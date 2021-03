  Die mid-Zeitreise: Volvo Modelljahr 1995: Neue Basis-Versionen für Einsteiger

Am 19. September 1994 berichtete der Motor-Informations-Dienst (mid) im 39. Jahrgang über das Volvo-Modelljahr 1995.



Eine erweiterte Motoren-Palette ab Modelljahr 1995 soll bei Volvo den Einstieg in die Schweden-Klasse erleichtern. Das Top-Modell 960 als Limousine und Kombi wurde zudem überarbeitet und hat eine neue Vorderrad-Aufhängung sowie eine modifizierte Multilink-Hinterachse für besseres Lenkverhalten bekommen. Hier arbeitet in der Basis-Version ein 2,5-Liter-Sechszylinder-24-Ventil-Triebwerk mit 5-Gang-Getriebe. Die Leistung liegt bei 125 kW/170 PS. Preis: 51.800 DM beziehungsweise 53.300 DM. Gleichfalls wird im 1995er Modelljahr die 440er und 460er Reihe mit einem neuen 1,6-Liter-Vierzylinder-Motor in Zweiventil-Technik mit 61 kW/82 PS und einem Einstiegspreis von 29.900 DM angeboten. Die Spitze wird mit 172 km/h angegeben, der Null-auf-Hundert-Sprint mit 12,5 Sekunden.



Die serienmäßige Sicherheitsausstattung wurde noch einmal erweitert. Bei allen Modellen der 800er und 900er-Reihe gehören unter anderem ABS, das Seitenaufprallschutz-System SIPS, ein integrierter Kindersitz hinten, fünf Automatik-Sicherheitsgurte, Kopfstützen auf allen fünf Sitzplätzen sowie der Fahrer-Airbag zur Serienausstattung. Der Beifahrer-Airbag ist auf Wunsch ohne Aufpreis erhältlich. Diese Wahlmöglichkeit wird für Kindersitz-Nutzer vorne angeboten. Die Ausstattungsvariante "Family Edition" der kleinen Volvos verfügt sogar über zwei Kindersitze für größere Kinder, die in die Rückbank integriert sind. Ein in der hinteren Mittelkonsole platzierter Abfallbehälter sorgt für Ordnung im Auto.



Auch die 850er-Reihe wird durch ein Basismodell ergänzt. Antriebsaggregat ist hier ein 2-Liter-Fünfzylinder Aluminium-Motor in Zweiventiltechnik mit 93 kW/126 PS. Seine Zeit für den Sprint von Null auf 100 km/h wurde mit 11,7 Sekunden gestoppt. Doch bei aller Agilität macht er recht halbstark per Geräuschentwicklung auf sich aufmerksam. Einmal auf Reisegeschwindigkeit gibt er sich dann erwachsen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 195 km/h. Der Drittelmix: 9,1 Liter Super. Im Oktober 1994 wird in das Volvo-Programm mit dem 850 T-5R ein sportliches Sondermodell in limitierter Auflage von 600 Einheiten für 79.800 DM aufgenommen, dessen 2,3-Liter-Motor 176 kW/240 PS auf die Straße bringen und aus dem Stand in 6,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen soll. Die wichtigste Neuheit in der 850er-Reihe ist die Einführung des ersten serienmäßigen Seiten-Airbags, der im Seitenteil der vorderen Rückenlehne untergebracht ist. Die Preisspanne beim Volvo 850 reicht von 45.200 DM für den "2,0-10V" bis 61.400 DM für den "T-5".



In der 900er Reihe wurde der Volvo 960 gründlich überarbeitet. Neben dem bekannten 3-Liter Reihen-Sechszylinder-Motor mit Viergang-Automatikgetriebe ist das Top-Modell der Palette jetzt auch mit einem Sechszylinder-Triebwerk mit 2,5 Liter Hubraum, 125 kW/170 PS und manuellem Fünfgang-Schaltgetriebe erhältlich. Der große Volvo ist mit diesem Motor maximal 210 km/h schnell und beschleunigt in 9,7 Sekunden von Null auf Hundert. Doch fleißiges Schalten ist nötig, die rund 1,5 Tonnen Leergewicht mit dem neuen Aggregat flott zu bewegen.



Auch äußerlich wurde das Fahrzeug modifiziert: Die Frontpartie des 960 wurde mit feineren weicheren Linien gestaltet. Außerdem erhielt das Fahrwerk eine neue Vorderachse und eine weiterentwickelte Multilink-Hinterachse. Die größere Spurweite soll für stabileres Fahrverhalten sorgen. Gegenüber dem Vorgänger konnte das Neigungsverhalten bei Kurvenfahrten um 30 Prozent verringert werden. Beim Volvo 940 fällt die bisherige 2-Liter-Basismotorisierung im Jahrgang 1995 weg. Das preisgünstigste Fahrzeug aus der 900er-Reihe ist jetzt der 940 2,3i mit 42.400 DM.