Die mid-Zeitreise: Renault Kangoo

Am 12. Mai 1997 berichtete der Motor-Informations-Dienst (mid) im 42. Jahrgang über den Renault Kangoo.



Als kleines Raumwunder glänzt der Renault Kangoo, der jetzt in Barcelona vorgestellt worden ist. Die Franzosen präsentieren ihn als Nachfolger des Renault R 4. Bei kompakten Abmessungen von knapp vier Meter Länge und 1,66 Meter Breite bietet er dank einer stattlichen Höhe von 1,82 Meter zwischen 650 und maximal 2.700 Liter Gepäckraum. In der Front zeigt er das typische Renault-Gesicht. Die Schiebetüre rechts erleichtert vor allem in engen Parklücken den Zugang zum Fond. Bei der Hecköffnung kann aufpreisfrei zwischen einer hochschwenkenden Klappe und asymmetrisch geteilten Heckflügeltüren gewählt werden.



Zwei Benziner und zwei Diesel sind für die Fortbewegung zuständig. Die 1,2-Liter-Basis-Motorisierung leistet 44 kW/60 PS, das 1,4-Liter-Aggregat bringt es auf 55 kW/75 PS. Die beiden 1,9-Liter-Saugdiesel stellen 40 kW/55 PS oder 48 kW/65 PS zur Verfügung. Bis auf die 1,2-Liter-Motorisierung ist das ABS ansonsten serienmäßig an Bord. Alle Versionen sind mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern vorne, zwei Airbags, asphärischem Außenspiegel und Kopfstützen auch hinten ausgestattet. Gegen Aufpreis sind unter anderem die elektrische Bedienung für Fenster und Außenspiegel, eine geteilt umklappbare Rücksitzbank, eine Klimaanlage und beheizbare Vordersitze zu haben. Deutschlandpremiere feiert der Kangoo im September in Frankfurt auf der IAA. Ab Anfang 1998 soll er beim Händler stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1