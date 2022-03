Die mid-Zeitreise: "Honda Dream"

Am 1. April 1997 berichtete der Motor-Informations-Dienst (mid) im 42. Jahrgang über das Solarmobil "Honda Dream".



Genau 3.010 Kilometer legte das Solarmobil "Honda Dream" bei der World Solar Challenge 1996 in Australien innerhalb von nur 33 Stunden zurück. Mit diesem Weltrekord gewann der japanische Automobilhersteller zum zweiten Mal in Folge die Weltmeisterschaft unter den von Sonnenenergie getriebenen Fahrzeugen. Die Karosserie des 170 Kilogramm schweren Zweisitzers besteht aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff.



Die von den Solarzellen versorgte Batterie treibt einen Gleichstrom-Motor an, der maximal sechs Kilowatt leistet. Trotzdem fuhr der "Honda Dream" eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 90 km/h und erreichte in der Spitze sogar über 140 km/h.

