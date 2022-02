Die mid-Zeitreise: Honda Civic weiter aufgewertet

Am 7. April 1997 berichtete der Motor-Informations-Dienst (mid) im 42. Jahrgang über den aufgewerteten Honda Civic.



Mit dem neuen 5-Türer hat Honda jetzt seine Civic-Palette erweitert. Das Design der Frontpartie orientiert sich am Vorbild des Accord, so dass ein "Familien-Gesicht" zu erkennen ist: Der schwarze Kühlergrill mit Chromfassung verleiht dem neuen Civic zusammen mit dem stärker betonten Honda-Emblem einen unverwechselbaren Auftritt. Durch die Ausstattung mit dem serienmäßigen ABS, den zwei Airbags und den pyrotechnischen Gurtstraffern für die Vordersitze wird jetzt viel Auto fürs Geld geliefert. Gegenüber dem Vorgängermodell wurden die Preise nur um 200 DM angehoben, so dass der Basispreis für den Civic 3-Türer 1.4i bei knapp 23.700 DM liegt. Für den 5-Türer mit gleichem Motor und gleicher Ausstattung müssen 26.380 DM bezahlt werden.



Beim fünftürigen Civic kann zwischen sechs Motoren gewählt werden, deren Leistungsspektrum von 55 kW/75 PS bis 124 kW/169 PS reicht. Dabei sind der 1,5i VTEC mit 84 kW/115 PS und der 1,8 VTi mit 124 kW//165 PS neu im Programm. Der 1,5-Liter-VTEC-SOHC-Motor mit größerem Ventilhub sowie größeren Ein- und Auslassventilen als beim Vorgänger bringt mit 134 Nm bei 5.400 U/min ein höheres Drehmoment. Bei ersten Fahreindrücken gibt er sich recht kraftvoll, aber ein bisschen ruppig. Die Höchstgeschwindigkeit reicht mit 180 km/h voll aus, wobei es jenseits der 140 km/h recht laut wird. Dabei gibt er sich mit 6,7 Liter Eurosuper pro 100 Kilometer nach neuer Messnorm recht sparsam.



Erwachsener und damit auch gesitteter fällt das neue 1,8-Liter-VTEC-Triebwerk aus. Mit 8,3 Sekunden von Null auf 100 km/h ist Sportlichkeit angesagt. Das Fünfganggetriebe lässt sich leicht und genau schalten, Gas wird willig angenommen und prompt in Bewegung umgesetzt. Voll ausgefahren bringt der Motor 223 km/h auf die Straße. Hier lassen dann auch die Ventile sportiv grüßen. Der Verbrauch wird mit 8,9 Liter Eurosuper auf 100 Kilometer angegeben. Das Fahrwerk liegt wie ein Brett auf der Straße, ohne dass der Komfort darunter leidet. Der Fahrersitz könnte ruhig eine längere Sitzschiene vertragen.



Dem Civic 1.8 VTi haben die Honda-Ingenieure ein serienmäßiges Sperrdifferenzial mit 25-prozentiger Sperrwirkung mit auf den Weg gegeben. Bei Kurvenfahrten leitet das vollelektronisch geregelte System bis zu 25 Prozent der Kraft des kurveninneren, entlasteten Antriebsrads auf das belastete und deshalb mit mehr "Grip" ausgestattete Aussenrad. Dieses System macht sich auch im Winter bei vereisten Straßen bezahlt.

