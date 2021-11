Die mid-Zeitreise: Ford's Ka eröffnet Mini-Car-Reigen

Am 23. September 1996 berichtete der Motor-Informations-Dienst (mid) im 41. Jahrgang über den Ford Ka.



Mit dem Ka eröffnet Ford den neuen Reigen der Kleinstwagen in Deutschland. 3,62 Meter kurz, steht er ab dem 7. November 1996 bei den Händlern. Preis: ab 16.750 DM.



Der erste Deutsche in der Twingo-Klasse zeichnet sich durch runde, geschwungene Flächen aus. Das Heck ist knapp und knuffig und von vorn überzeugt der Kugelblitz durch schöne Scheinwerfer-Augen: Ein Hingucker kann man sagen. Pfiffige Lösungen wie eine Kippschublade als Handschuhfach oder reparaturfreundliche, dreigeteilte Stoßfänger komplettieren den positiven Eindruck. Die hochgezogene Dachpartie sowie der zum Fiesta unveränderte Radstand von 2,45 Meter leisten einen wichtigen Beitrag zum Platzangebot im Innenraum. Dort bietet der Ka vier Personen Sitzfläche, wenn es auch erwartungsgemäß hinten eng zugeht.



Im Inneren gefällt ein Asymmetrischer Instrumenten-Träger, mit einer ovalen Zeiger-Uhr als Sahnehäubchen. Bis zur Höhe der klappbaren Abdeckung fasst der Gepäckraum immerhin noch 205 Liter, was etwa einem Kasten Wasser und einem Kasten Bier entspricht. Durch Umlegen der Rücksitze lässt sich das Gepäckabteil dann erweitern. Bei einem Leergewicht von rund 880 Kilogramm sind je nach Motor bis zu 394 Kilogramm Zuladung erlaubt.



Als Antrieb stehen zwei 1,3-Liter-Vierzylinder-Motoren zur Verfügung: Das Basistriebwerk leistet 37 kW/50 PS bei 4.500 U/min, die stärkere Version für 18.150 DM mobilisiert 44 kW/60 PS bei 5.000 U/min. Beide Aggregate kombiniert Ford serienmäßig mit einem Fünfgang-Getriebe. Der 37 kW/50 PS starke Motor beschleunigt den Fronttriebler nach Werksangaben auf eine Höchstgeschwindigkeit von 147 km/h, den Sprint von Null auf 100 km/h bewältigt der Vierzylinder in 17,7 Sekunden. Mit dem leistungsstärkeren Motor beschleunigt der Ka von Null auf 100 km/h in 15,4 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 155 km/h.



Nach neuem europäischen Messzyklus verbraucht die 37 kW/50 PS-Version 5,9 Liter unverbleites Superbenzin pro 100 Kilometer. Der Kraftstoffverbrauch des 44 kW/60 PS-Motors wird mit 6,7 Liter auf 100 Kilometer angegeben. Bei ersten Fahreindrücken konnte der 60 PS-Motor überzeugen. Wird die präzise und kurz ausgelegte Schaltung fleißig bedient, ist flottes Vorankommen kein Thema. Besonders zu loben ist das Fahrwerk, das in punkto Agilität und Straßenkontakt manch größerem Fahrzeug überlegen ist. Um die Kosten zu drücken, wurde allerdings auf wichtige Details verzichtet. Eine Höhenverstellung für die Gurte vorn sucht man vergeblich. Ein Haltegriff auf der Beifahrerseite wurde ebenfalls nicht installiert. Und um Raum zu gewinnen, wurden die Auflageflächen der Vordersitze vorn arg kurz gehalten. Es wird den Ka nur als Zweitürer geben.



Crash-Tests hingegen, die sich an den Anforderungen der für 1998 geplanten europäischen Crash-Norm ECE 98 orientieren, soll der Ka mit Bestnoten absolviert haben. Dies gilt sowohl für den Frontal-Aufprall als auch für den neuen Seitenaufpralltest. Die Basis dafür bildet ein integriertes Sicherheitssystem. Es umfasst neben einer steifen Karosserie mit Seitenaufprallschutz serienmäßig Fahrer-Airbag, Gurtstopper, Anti-Dive-Sicherheitssitze gegen das Durchrutschen unter die Gurte, sowie einen speziellen Schalter zur automatischen Unterbrechung der Benzinzufuhr bei einem Aufprall. Auf Wunsch ist ein Beifahrer-Airbag ab kommendem Jahr für einen Aufpreis von 250 DM erhältlich, ab Frühjahr 1997 ergänzt ein Vierkanal-Antiblockier-Bremssystem (ABS) die Ausstattung. Ein diagonales Zweikreis-Bremssystem mit Verstärker und Scheibenbremsen vorn und Trommelbremsen an der Hinterachse sorgen für die kurzen Bremswege.



Die Einstiegsversion verfügt neben dem Sicherheitspaket über neigungsverstellbare Sitze, geteilt umlegbare Rücksitzlehne, ein Stereo-Radio-Kassettengerät, eine beheizbare Heckscheibe, von innen einstellbare Außenspiegel, getönte Scheiben und eine elektronische Wegfahrsperre. Die leistungsstärkere Version liefert Ford darüber hinaus serienmäßig mit Servolenkung aus. Für den Ka ist auch eine Klimaanlage und eine Zentralverriegelung plus elektrische Fensterheber vorn für jeweils 990 DM zu haben. Ausstattungslinien wie CLX, GLX oder Ghia, die sonst bei Ford üblich sind, wird es nicht geben.



Alles in allem hat Ford hier einen automobilen "Floh" motorisiert, der das Zeug hat, zum Klassenprimus der ganz Kleinen zu werden. 20.000 Einheiten sollen noch in diesem Jahr in Deutschland verkauft werden. 70.000 dann im nächsten Jahr. Sowohl der Preis als auch die günstige Einstufung bei der Kfz-Haftpflicht geben Starthilfe - längst bevor der Wettbewerb aus den Startlöchern kommt.

