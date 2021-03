  Die mid-Zeitreise: Bürstner - integrierte Reisemobile zu attraktiven Preisen

Am 22. April 1996 berichtete der Motor-Informations-Dienst (mid) im 41. Jahrgang über Bürstner Reisemobile.



Es läuft schon seit einigen Jahren nicht mehr so richtig rund in der Reisemobilbranche. Das kleine und erst recht das große Geld sitzt knapper, und die Verkaufszahlen von Anfang der 1990er Jahre können in Europa und vor allem auf dem Hauptmarkt Deutschland bei weitem nicht mehr erreicht werden. Dem will der in Kehl am Rhein ansässige deutsche Motorcaravan- und Wohnwagenhersteller Bürstner jetzt Rechnung tragen.



Erstmals bietet das Unternehmen mit der auf dem Fiat Ducato basierenden I-Class integrierte Reisemobile an, die sich vom Wettbewerb vor allem durch ihren günstigen Preis unterscheiden sollen. Liegt ein Großteil des reichhaltigen Angebots bei den "Integrierten" über der psychologisch wichtigen 100.000 DM Grenze, bietet Bürstner die neue I-Class ab 79.650 DM an.



Zum Verkaufsstart im Mai stehen drei Versionen bereit. Der I 531 mit 5,60 Metern Gesamtlänge ist als klassisches Zwei-Personen-Fahrzeug konzipiert. Es verfügt über eine seitliche Sitzgruppe und hat einen großzügig dimensionierten Waschraum im Heck. Mit einem 2,5-Liter-Diesel-Antrieb (62 kW/85 PS) kostet der I 531 eben jene 79.650 DM. Für die Turbodiesel-Version gleichen Hubraums mit 85 kW/115 PS werden 3.000 DM Aufpreis fällig.



Jeweils bis zu vier Reisenden Platz bieten die beiden größeren Versionen I 572 mit Dinette und Seitensitzbank sowie der I 574 mit französischem Heck-Bett. Beide Fahrzeuge sind 6,10 Meter lang. Der I 572 kommt auf 82.450 DM, der I 574 kostet 1.000 DM mehr. Auch hier gibt es bei der Turbodiesel-Variante jeweils runde 3.000 DM Aufpreis.



Die Preise gelten nach Angaben von Bürstner allerdings nur bis zum 15. Oktober 1996. Danach gibt es eine Preiserhöhung von 3.000 DM. Der derzeitige Preis ist ein Jubiläumsangebot, begann das Unternehmen doch vor exakt zehn Jahren mit der Reisemobilfertigung.



Trotz ihres vergleichsweise günstigen Preises sind die neuen Integrierten angemessen ausgestattet. So gehört unter anderem ein elektrisch einstell- und beheizbarer Außenspiegel, eine Alarmanlage und Pilotensitze für Fahrer und Beifahrer zum serienmäßigen Lieferumfang. Ein Frischwasser- und Abwassertank mit jeweils 100 Litern Volumen verschaffen den Reisenden eine gewisse Unabhängigkeit und die drei Zentimeter starke Hartschaumisolierung an den Wänden soll die I-Class auch für Wintercamper attraktiv machen.



Nicht nur bei der neuen I-Class, auch bei Caravans und Wohnmobilen geht Bürstner in die Preis-Offensive. Unter dem Namen "Junior" bietet das Unternehmen die Alkoven-Wohnmobile A 532/535 als Sondermodelle für 53.480 DM beziehungsweise 54.480 DM an. Basis ist auch hier der Fiat Ducato und als Motor steht der 1,9-Liter-Turbodiesel mit 60 kW/82 PS bereit. Zur Serienausstattung gehört unter anderem ein 80-Liter-Kühlschrank, eine Heizung und Warmwasserversorgung, Kassetten-Toilette und eine Duscheinrichtung im Waschraum.



Als "Preisschlager" bezeichnet Bürstner sein Angebot im Caravan-Bereich mit der Sonderedition Club 530 TK. Der etwa 5,50 Meter lange Wohnwagen kostet einschließlich der kompletten und aufwändigen Ausstattung 18.990 DM.