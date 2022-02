Die Kategoriensieger für den WWCOTY-Award 2022 stehen fest

Die Jury des Women's World Car of the Year (WWCOTY) hat die Sieger in den sechs Kategorien auf dem Weg zur Wahl des WWCOTY bekanntgegeben. Die Juroren wählen nun aus diesen Siegern das beste Auto des Jahres. Das Ergebnis wird um den 8. März, dem Internationalen Frauentag, bekannt gegeben.



In diesem ersten Wahlgang waren 65 Kandidaten im Rennen. Dies ist das zwölfte Jahr für WWCOTY, einem Team von 56 Motorjournalisten aus 40 Ländern auf fünf Kontinenten. Es ist die einzige Jury in der Automobilindustrie, die ausschließlich aus Frauen besteht.



WWCOTY 2022



Kategorie-Gewinner:



Best Urban Car : Peugeot 308



Best Family SUV : Kia Sportage



Best Large Car : Ford Mustang Mach - E



Best Large SUV : BMW iX



Best Performance Car: Audi e-Tron GT



Best Pure 4x4&Pick UP : Jeep Wrangler 4xe



Women's World Car of the Year wurde 2009 von der neuseeländischen Motorjournalistin Sandy Myhre gegründet. Sie ist derzeit Ehrenpräsidentin, während Marta García als Exekutivpräsidentin auftritt. Ziel der Auszeichnungen ist es, die Rolle der Frau in der Autowelt hervorzuheben und die besten Autos des Jahres auszuwählen.



Bei der Stimmabgabe basieren die Kriterien auf den gleichen Prinzipien, die jeden Fahrer bei der Auswahl eines Autos leiten. Die Auswahl ist kein "Frauenauto", weil solche Kategorien nicht existieren. Bei der Stimmabgabe werden unter anderem Aspekte wie Sicherheit, Qualität, Preis, Design, Fahrkomfort, Vorteile und ökologischer Fußabdruck berücksichtigt.

