Die Genesis Formel für achtsames Fahren

Genesis hat in Zusammenarbeit mit der Therapeutin Marisa Peer und Oliver Jung, dem "Professor für Ruhe" aus der Genesis Entwicklung herausgefunden, wie Autofahren entspannter und sicherer werden kann, und dabei auch ermittelt, wo die besten - und weniger vorteilhafte - Bedingungen für achtsames Fahren in Deutschland herrschen.



Nach Angaben der europäischen Beobachtungsstelle für Straßenverkehrssicherheit werden bis zu einem Viertel aller Verkehrsunfälle durch Ablenkung des Fahrers verursacht. Daten des Unfallforschungszentrums der Monash University in Australien zufolge kann der Grad der Ablenkung durch Anwendung achtsamer Fahrtechniken um 85 Prozent reduziert werden.



Die Genesis Studie hat vier Faktoren identifiziert, die unsere Stimmung am Steuer beeinflussen: die Umgebung (U), die Route (R), der Komfort des Fahrers (K) und die Geräuschkulisse (G).



Wo kann man in Deutschland besonders achtsam unterwegs sein? Genesis hat dafür einen Index* erstellt - auf Basis von Kriterien wie Verkehrsaufkommen, Attraktivität der Landschaft und reizvollen Haltepunkten. Die Liste führen Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Thüringen an: Hier sind die Bedingungen für achtsames Fahren am besten, während Berlin, Bremen und Hamburg weniger vorteilhafte Voraussetzungen bieten. Schöne Ausblicke, natürliche Sehenswürdigkeiten und der Straßenverlauf verbessern nicht nur die Achtsamkeit, sondern machen die Fahrer auch glücklicher und mental erholt.



Wer regelmäßig auf der gleichen Strecke unterwegs ist, droht unaufmerksam zu werden; viele sind dann in Gedanken und fahren eher automatisch als aktiv. Die Teilnehmer einer kürzlich durchgeführten Studie ließen sich leichter ablenken und zeigten Anzeichen dafür, unkonzentriert zu fahren. Es kann daher sinnvoll sein, auch mal neue Wege einzuschlagen und eine längere Strecke in Betracht zu ziehen.



Komfort und Geräusche spielen eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden des Fahrers; durch die Optimierung des Innenraums kann also die bestmögliche Umgebung für achtsames Fahren geschaffen werden. Bei der Innenraumbeleuchtung fördern kühle Farben wie Blau und Grün die Aufmerksamkeit - speziell blaues Licht senkt den Spiegel des Schlafhormons Melatonin, was wiederum die Konzentration unterstützt.



Die befragten Autofahrer berichteten außerdem, dass sich natürliche Geräusche wie Vogelgezwitscher, Wasser und Wind positiv auf die Stimmung und die kognitive Leistungsfähigkeit am Steuer auswirken. Dies gilt auch für Musik: Langsamere Stücke reduzieren den Stress beim Fahren auf komplexen und überfüllten Strecken.



Elektroautos profitieren zusätzlich von ihrer ruhigeren natürlichen Geräuschkulisse, die im Innenraum für eine gelassenere Atmosphäre sorgt. Auch die Temperatur hat einen wichtigen Einfluss auf das Wohlbefinden. Optimal ist laut Auto Club Europa eine Innentemperatur von 22 Grad Celsius.



"Es ist faszinierend zu beobachten, was mit uns passiert, wenn wir uns ans Steuer unseres Autos setzen - denn wir besitzen die scheinbar angeborene Fähigkeit, unseren Fokus je nach den Bedingungen und der Umgebung, in der wir uns befinden, mühelos zu wechseln", sagt Marisa Peer. Autofahren sei heute ein 'Erlebnis': Man könne den Innenraum individuell gestalten und optionale Extras und Funktionen auswählen, die auf die persönlichen Interessen zugeschnitten seien und so eine eigene kleine Oase der Ruhe in einer ansonsten lauten Welt schaffen.

