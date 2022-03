Die Geburt eines Lebensgefühls

Vom Shootingstar zum Lebensgefühl: Ein Gran Turismo ist ein Hochleistungsautomobil, das trotz seiner Performance für lange Strecken und komfortables Reisen geeignet ist. Geboren wurde die Idee vor 75 Jahren. Damals stellte Maserati den A6 1500 vor. Er besaß einen revolutionären Geist und wurde zum Vorläufer einer bis dahin unbekannten Fahrzeugklasse. In der Folge veränderte er die Automobillandschaft und beeinflusste nicht zuletzt auch die späteren Generationen von Maserati-Straßenfahrzeugen.



Der erste Gran Turismo der Geschichte wurde im März 1947 auf dem Genfer Automobilsalon vorgestellt. Offiziell trug er damals die Projektbezeichnung Tipo A6, während er heute besser als A6 1500 Gran Turismo bekannt ist. Für Maserati war es ein bedeutender Schritt: Seither ist die Marke dem Prinzip der Kombination aus Eleganz und Leistung treu geblieben, das sich bis heute in jedem Modell widerspiegelt. Es findet sich auch in der nächsten Generation des GranTurismo wieder, dem ersten vollständigen Elektroautomobil der Marke, das 2023 auf den Markt kommt.



Der Vorstellung des A6 1500 ging ein sorgfältiger Entwicklungsprozess voraus, der bis ins Jahr 1941 zurückreicht. Im Mittelpunkt stand damals die Idee eines Straßenfahrzeugs mit Hochleistungsmotor. Das Triebwerk wurde auf Basis des Aggregats des Maserati Rennwagens 6CM entwickelt und besaß einen hochfesten Zylinderkopf sowie zwei Nockenwellen. Das Resultat war ein Reihensechszylindermotor mit einer Leistung von 48 kW/65 PS, der mit einem einzigen Weber-36DCR-Vergaser eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h ermöglichte.



Das Projekt erhielt den Namen A6 - A für Alfieri, dem führenden Kopf der Maserati Brüder, und 6 für die Anzahl der Zylinder. Das Fahrzeug bekam zusätzlich eine unabhängige Vorderradaufhängung mit oszillierenden Trapezen und Schraubenfedern, einen starren Träger mit Blattfedern hinten, hydraulisch gesteuerte Bremsen sowie Scheibenräder (auf Anfrage mit Speichen) mit einem 16-Zoll- Durchmesser.



Überwältigende Komplimente und großes Lob führten schnell zur Entscheidung, grünes Licht für die Serienproduktion zu geben. Die Produktion des A6 1500 Gran Turismo lief bis 1950 und umfasste ein kleines Update im Jahr 1948. Pininfarina nahm dabei weitere Änderungen an der Karosserie vor: Die geprägte Verkleidung wurde von den vorderen Kotflügeln entfernt und im Innenraum wurden zwei Rücksitze hinzugefügt. Trotz der relativ begrenzten Stückzahl von 58 produzierten Einheiten in vier Jahren war der A6 1500 ein Meilenstein in der Geschichte von Maserati.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1