  Die Gebrauchtwagen-Trends 2021

Darauf kann man sich absolut verlassen: Auch 2021 ist in der Welt der Gebrauchtwagen einiges los. Von #Vanlife hin zur Haustürlieferung - die Gebrauchtwagen-Experten von heycar.de haben die fünf spannendsten Trends fürs gerade angelaufene Jahr zusammengefasst.



- Gebrauchte Stromer



Wer auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen ist und etwas Gutes fürs Klima tun möchte, sollte 2021 über ein E-Mobil nachdenken. Der Markt wächst kräftig: Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Zulassungen von reinen Elektrofahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Gleichzeitig wächst das Angebot an gebrauchten Stromern und Hybriden. Auch das Installieren einer privaten Wallbox soll 2021 kein Hindernis mehr sein: Das neue WEMo-Gesetz ermöglicht es nun jedem Wohnungseigentümer, eine Ladevorrichtung auf dem eigenen Parkplatz anzubringen.



Die Verdoppelung der staatlichen Förderprämien für Elektroautos und Plug-in-Hybride bis Ende 2021 machen dieses Jahr auch finanziell zu einem idealen Zeitpunkt für den Kauf eines Stromers oder eines Hybriden. Das Beste daran: Die Förderprämien gibt es nicht nur für Neuwagen, sondern auch für Gebrauchte, die man jetzt immer häufiger auf Plattformen wie heycar.de zum Kauf, zum Privat-Leasing oder zur Finanzierung findet.



- #Vanlife: Pack die Badehose ein



Ob wir uns in diesem Jahr wieder auf unbeschwertes Reisen freuen dürfen, ist aktuell unklar. Neben den Corona-bedingten Reisebeschränkungen sorgt auch wachsendes Umweltbewusstsein für einen Trend hin zur Eigenanreise mit dem Auto und zur Erkundung des eigenen Heimatlandes. Welches Fahrzeug ist dafür besser geeignet als ein Van? Durch den reichlichen Stauraum für Gepäck, den Komfort und seine Flexibilität eignet sich der Van für lange Urlaubsfahrten ebenso wie spontane Roadtrips. Unter dem Hashtag #Vanlife zelebrieren Reiselustige und Abenteurer in den Sozialen Medien bereits ihre große Freiheit.



- Live-Video-Besichtigungen



Das Covid-19-Virus wird uns wohl noch eine Weile begleiten. Bis der Gang ins Autohaus wieder uneingeschränkt möglich ist, sorgen digitale Angebote dafür, dass sich Kunden weiterhin umfassend informieren können. Nutzer, die etwa bei heycar den passenden Gebrauchtwagen gefunden haben, wird es durch Fahrzeugvideos, virtuelle Live-Video-Besichtigungen sowie WhatsApp-Beratungen ermöglicht, das Fahrzeug trotz geschlossener Showrooms zu sichten - ganz risikofrei ohne persönlichen Kontakt.



- Online-Auto-Shopping



Gerade in Zeiten der globalen Pandemie erlebt der E-Commerce einen gewaltigen Aufschwung. Warum nicht also auch ein Auto direkt und kontaktlos im Netz kaufen? Was noch vor ein paar Jahren undenkbar schien, wird schon bald ein normaler Service sein. heycar Deutschland bietet den Online-Kauf, von der Suche über die Zahlung hin zur Haustürlieferung, schon heute an. Dafür wurden klare Kriterien definiert: Es werden nur Fahrzeuge von geprüften Händlern angeboten, die weniger als drei Jahre alt und weniger als 50.000 Kilometer gelaufen sind.



- Dauerbrenner Sicherheit



Für viele Menschen ist aktuell der Wunsch nach individueller Mobilität besonders groß: Das Auto wird Schutz- und Wohlfühlraum. Das gestiegene Sicherheitsbedürfnis wird die Pandemie überdauern - Funktionen wie Head-up-Displays oder Fahrerassistenzsysteme, die die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen, spielen eine immer größere Rolle. Und diese Funktionen finden sich heute nicht mehr nur in den neuesten Fahrzeuggenerationen, sondern auch bei jungen Gebrauchtwagen.