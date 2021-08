Die Finanzierungs-Spitzenreiter

Trotz wachsender internationaler Konkurrenz sind die deutschen Autobauer bei Autokäufern, die ihren Pkw über einen Kredit finanzieren, am beliebtesten. Das zeigt eine Auswertung der in den vergangenen zwölf Monaten abgeschlossenen Autokredite bei Check24. Die Top Drei-Automarken für eine Finanzierung sind VW, BMW und Audi.



Käufer eines der Ingolstädter Produkte leihen dabei die höchsten Summen von der Bank - im Schnitt 18.339 Euro. Dahinter folgen BMW mit durchschnittlich 17.834 Euro und VW mit 15.382 Euro.



Die Auswertung der abgeschlossenen Autokredite zeigt auch eine gegenüber dem Vorjahr um 240 Prozent erhöhte Nachfrage nach Tesla-Modellen. Durchschnittlich benötigten Tesla-Käufer 34.977 Euro von der Bank und damit die zweithöchste Kreditsumme - nur Porsche-Käufer leihen mit 36.969 Euro noch mehr.



"Insbesondere die erhöhte Innovationsprämie seit Mitte vergangenen Jahres beflügelt die Nachfrage nach Elektroauto-Finanzierungen", sagt Dr. Moritz Felde, Geschäftsführer Kredite bei Check24. "Verbraucher, die ihr Elektroauto finanzieren, sollten die Option einer Sondertilgung in Betracht ziehen. So können sie die staatliche Prämie zum Abbezahlen des Darlehens verwenden und sind schneller schuldenfrei."



Ein Rechenbeispiel: Wer ein Tesla Model 3 für 40.000 Euro finanziert und die staatliche Innovationsprämie in Höhe von 6.000 Euro nach drei Monaten für eine Sondertilgung nutzt, spart 1.034 Euro Zinsen.



Bei der Finanzierung eines Renault Zoes und den gleichen Beispielkonditionen können Verbraucher durch eine Sondertilgung der staatlichen Innovationsprämie nach drei Monaten 915 Euro sparen und sind 14 Monate früher schuldenfrei.

