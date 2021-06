Die Farbe ist ein Schlüsselfaktor beim Autokauf

Welchen Einfluss hat die Autofarbe auf die Kaufentscheidung? Dieser Frage ging Axalta, ein Anbieter von Flüssig- und Pulverlacken, im Rahmen einer internationalen Verbraucherstudie nach. Das Ergebnis ist eindeutig: Von über 4.000 Befragten zwischen 25 und 60 Jahren in vier der größten autoproduzierenden Ländern - China, Deutschland, Mexiko und den USA - gaben 88 Prozent an, dass die Farbe für sie ein Schlüsselfaktor ist.



In Deutschland sind es 83 Prozent der Befragten, für die die Autofarbe entweder "wichtig", "sehr wichtig" oder "extrem wichtig" für die Kaufentscheidung ist. 22 Prozent würden sogar einen anderen Hersteller wählen, wenn ihre bevorzugte Farbe nicht verfügbar ist. Die Entscheidung über die Autofarbe treffen 63 Prozent der Befragten alleine. 37 Prozent beraten sich mit der Familie.



Schwarz ist 2021 mit 32 Prozent die beliebteste Autofarbe der Befragten in Deutschland, gefolgt von Blau (16 Prozent), Silber (13 Prozent), Weiß (12 Prozent) und Grau (zehn Prozent). Im Vergleich zu 2020 ist die Beliebtheit von Schwarz unverändert.



Zudem wurden in der Studie die Vorlieben für Lackierungen und Farbeffekte ausgewertet. Hochglanzlackierungen sind mit 69 Prozent bei deutschen Konsumenten am beliebtesten. Diese Vorliebe teilen auch Mexiko und die USA. Nur in China sind Mattlackierungen mit 52 Prozent etwas beliebter als Hochglanzlackierungen (48 Prozent).



Bei den Farbeffekten ist Perlmutt mit 35 Prozent in Deutschland am beliebtesten, gefolgt von Unifarben (nicht glitzernd) mit 23 Prozent. Hochchromatische Farbtöne werden von 16 Prozent, grobes Metallic (stark glitzernd) von 15 Prozent und fein Metallic (sanfter Effekt) von zehn Prozent bevorzugt.

