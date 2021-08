Die Fantastischen Vier checken Seat Sounddesign

Die Fantastischen Vier gehören seit über einem viertel Jahrhundert zu den erfolgreichsten Bands Deutschlands, doch damit noch lange nicht zum "alten Eisen". Diese Band ist Kult und Vorreiter des deutschen Sprechgesangs mit Pop. Beim Seat Leon e-Hybrid checken sie jetzt das Sounddesign.



Selbstironie, Hitgespür, Handwerk (oder besser: Mundwerk) und Freundschaft dürften die fantastischen vier Zutaten sein, die es den nicht minder Fantastischen Vier Thomas D, Smudo, Michi Beck und And.Y ermöglichen, riesige Konzerthallen zu füllen. Wer einmal live dabei war, der weiß dass diese Band Kultstatus hat.



Die spanische Volkswagen-Konzerntochter Seat lässt die Fantastischen Vier jetzt das Sounddesign des Seat Leon e-Hybrid checken. Die Kampagne wird ab sofort über Social Media ausgestrahlt.



Glück aus dem "Reich der Ideen" haben uns Die Fantastischen Vier schon 2014 mit ihrer Single "Und Los" versprochen - und dieses Versprechen bisher immer gehalten. Mit ihrer neuesten Idee kommt das Glück allerdings nicht nur in Form von Musik, die Band sorgt auch gleich für das ein oder andere Schmunzeln. In ihrer eigenen Werbeclip-Kreation performen die Seat Markenbotschafter den Song "Und Los" unter Einsatz eines einzigen Instruments: dem Seat Leon e-Hybrid.



Bevor es ans Musikmachen geht, checkt die Band dessen Sounddesign in surrealer Kulisse und prüft es auf Herz und Nieren. Denn schließlich braucht es für die "Audio-Endabnahme" eine weitere Instanz, die genau weiß, worauf es ankommt.



In weißen Kitteln und gerüstet mit allerhand Audio-Equipment gehen die vier Musiker in einem futuristisch anmutenden Soundlabor auf die Jagd nach allerlei Klängen, die ein Seat Leon e-Hybrid von sich gibt. Mit freundlicher Unterstützung von DJ Thomilla wurden die Sounds aufgezeichnet und anschließend zu einem Remix des Hits "Und los" (2014 erschienen auf dem Erfolgsalbum "Record") gemischt.



"Musik emotionalisiert die Menschen und ist essenzieller Bestandteil unseres Engagements rund um die Marke. Genau damit stehen wir bei unserer jungen Zielgruppe so hoch im Kurs", sagt Giuseppe Fiordispina, der das Marketing bei Seat Deutschland leitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1