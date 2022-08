Die Familienautos des Jahres 2022

Das Anforderungsprofil ist klar definiert: Ein Familienauto muss viel Platz und einen großen Kofferraum von mindestens 400 Litern bieten. 123 Modelle in drei Preiskategorien hat die Zeitschrift Auto Straßenverkehr für ihre Leserwahl zum "Familienauto des Jahres" zusammengestellt. Hier die Ergebnisse.



In der Preisgruppe A (bis 25.000 Euro) gewinnt der Opel Astra Sports Tourer zweimal: Er liegt in der Kategorie Design mit deutlichem Abstand vorn und kann fast 23 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, zudem findet das Modell auch in der Kategorie Technologie mit gut 19 Prozent viel Zustimmung unter den Teilnehmenden. Zweitplatzierter ist jeweils der Skoda Octavia Combi. Beim Preis-Leistungsverhältnis belegen die zwei Dacia-Modelle Duster und Jogger sowohl in der Gesamt-, als auch in der Importwertung die Plätze 1 und 2.



In der Preisgruppe B (25.000 bis 35.000 Euro) entscheidet das E-Modell Hyundai Ioniq 5 insgesamt vier von sechs Wettbewerben für sich, es liegt in den Kategorien Design und Technologie jeweils sowohl in der Gesamt-, als auch in der Importwertung vorn. Auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es nur einen Sieger in beiden Wertungen: den Skoda Enyaq iV.



In der Preisgruppe C (35.000 bis 45.000 Euro) gewinnt in der Kategorie Design der 3er BMW Touring die Gesamt- und der Volvo V60 die Importwertung. Champion in dieser Preisgruppe ist aber das E-Modell Kia EV6, das sowohl in der Kategorie Technologie als auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis jeweils beide Wertungen für sich entscheiden kann - und das mehrfach mit deutlichem Abstand zum Zweitplatzierten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1