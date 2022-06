Die ersten Sommerferien-Staus

Gerade sind die vielen Staus rund um Pfingsten durch, schon drohen die ersten Sommer-Verkehrsbehinderungen. Der frühe Ferienstart im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen führt schon am letzten Juniwochenende zu sehr viel Verkehr auf den Ferienrouten.



Dabei verteilt sich zwar der Urlaubsverkehr laut des Automobilclubs ACE zwar im Prinzip recht gut. Auf den klassischen Urlauberstrecken in Richtung Süden und Norden kommt es trotzdem zu starkem Reiseverkehr mit hoher Staugefahr.



"Durch die wiedererwachte Reiselust in Deutschland und den Nachbarländern ist generell sehr viel Verkehr auf den Straßen", so der ACE. Wer kann, sollte daher antizyklisch reisen, also die Urlaubsreise eher an einem Dienstag oder Mittwoch beginnen. Wer auf den Samstag als Reisetag angewiesen ist, sollte bei längeren Strecken den Reiseantritt so früh wie möglich planen. Wenn die Anreise eher kurz ist, kann sie auch in den Nachmittagsstunden erfolgen.



Alternativ bietet sich auch immer der Sonntag an, wenn kein Güterverkehr unterwegs ist. Mit erheblichen Behinderungen des Verkehrs ist am gesamten Wochenende in Oberbayern zu rechnen. Grund ist der G7-Gipfel auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen. In diesem Bereich sind weiträumige Umleitungen für den Durchgangsverkehr, zeitweise Sperrungen einzelner Straßen und zeitintensive Personenkontrollen zu erwarten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1