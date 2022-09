Die elektrische Gazelle

Berlin. Hollandräder sind eine aufrechte Sache: Auf kaum einem anderen Radtyp sitzt man so kerzengerade. Das hat Vorteile. Der Überblick über viele Verkehrssituationen ist gut. Das Radeln fühlt sich bequem, rücken- und schulterfreundlich an. Für besondere Kraftausbeute beim Pedalieren sind die meist schweren Hollandräder jedoch nicht gemacht. Eher sind es Cityräder. Wir sind unterwegs auf einer Gazelle, dem Avignon C380 HMB Limited, einer Art Original 2.0. Denn dieses Hollandrad vereint klassische Ausstattung mit moderner E-Bike- und Schaltungstechnik.

Der Einsatzzweck: Das Avignon zählt als elektrifiziertes Hollandrad zur Kategorie der Alltagsräder. Die sollen möglichst universell einsetzbar und laut Produktmanager Jeroen Zeinsta benutzerfreundlich sein. Es fährt mit Federelementen und wartungsarmen Komponenten. Gazelle selbst bezeichnet das Modell als sein bislang „komfortabelstes E-Bike“. Es richtet sich, so Zeinsta, an die breite Zielgruppe der Kunden, die ein „sorgenfreies Fahrrad“ wünschen. Die Sicherheitsausstattung ist umfangreich: vom Tagfahrlicht über die pannensicheren Reifen bis zum niedrigen Durchstieg. Zugleich soll es als Premiumfahrrad designaffine Kunden ansprechen.

Die Technik: Was das Modell in höhere Preisgefilde bugsiert, ist seine feine Ausstattung. Die Übersetzungsverhältnisse werden stufenlos über ein Nabengetriebe von Enviolo reguliert. Klassische Gangwechsel erfordert das nicht, stattdessen betätigt man einen Drehgriff am Lenker. Die Antriebstechnik kommt von Bosch, die hydraulischen Scheibenbremsen steuert Magura bei.

Gestaltung mag Geschmackssache sein, aber am Gazelle wirken Bauteile wie Gepäckträger, Beleuchtung oder Akku wie aus einem Guss. Für das integrierte Design des Avignon hat Gazelle einen IF-Designpreis erhalten. Das auch seitlich sichtbare LED-Frontlicht sitzt auf dem vorderen Schutzblech, ist immer eingeschaltet. Am Heck strahlt ein schmales LED-Band als Teil des Gepäckträgers. Der im Unterrohr integrierte entnehmbare und abschließbare Stromspeicher fasst 625 Wattstunden Wh. Mit bis zu 155 Kilometern gibt der Hersteller die Reichweite im Eco-Modus, eine der vier Unterstützungsstufen, an. Das erfordert im Alltag selbst von Vielradlern seltene Gänge zur Steckdose.

Weitere Bauteile, Zubehör, Peripherie: Hollandradtypisch sind an der Gazelle neben der Sitzhaltung einige Details. So besitzt das Avignon einen Kettenschutzkasten, der trotz des Riemens noch so genannt wird. Im Kasten, laut Gazelle zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff, sorgt ein automatischer Riemenspanner für den richtigen Sitz der Antriebskomponente. Auch der Kleiderschutz ist ein Klassiker. Auch am Hollandrad 2.0 soll die Abdeckung am Hinterrad verhindern, dass sich Rockzipfel in den Speichen verfangen. Tradition an Hollandrädern hat auch das Ringschloss am Hinterrad.

Der patentierte winkelverstellbare Vorbau ist dagegen neu. Über einen Klappmechanismus lässt sich der Lenker stufenlos in Längsrichtung verstellen.

Der Fahreindruck: Aufrecht und bequem Radeln ist die Kernkompetenz des Avignon C380 HMB Limited. Allerdings findet das Ganze dank Pedelec-Antrieb eine Geschwindigkeitsliga höher statt. Auf ebener Fahrbahn sind 25 km/h, bis zu denen der Motor unterstützt, ohne große Anstrengung dauerhaft auch im Eco-Mode gut zu halten. Ein Alurahmen fährt sich eigentlich unnachgiebig steif, doch am Hollandrad nimmt ihm vor allem das gefederte Sattelrohr einiges an Strenge. Die Übersetzungsverhältnisse über einen Drehregler statt über einen Ganghebel zu wechseln erfordert eine kurze Eingewöhnung, doch dann nimmt man die stufenlose Regulierung ebenfalls als Komfortgewinn wahr, da es zu große Gangsprünge – bei Nabenschaltungen an City-Rädern oft der Fall – schlicht nicht mehr gibt. Zudem lässt sich das Enviolo-Getriebe auch beim Treten betätigen, nur beim Hochregulieren muss man kurz innehalten.

Weil die Taschen schwerpunktgünstiger an um rund zehn Zentimeter nach unten versetzten Bügeln hängen, stört ihr Gewicht auch weniger die Fahreigenschaften. Der Hinterbauständer ist auch gut positioniert: Selbst bei schwerer Ladung sorgt er für stabilen Stand – andere Fahrräder kippen bei dieser Übung um.

Der Preis: Das Tiefeinsteiger-E-Bike kostet 4499 Euro. Gebaut wird es in den Rahmenhöhen 46, 49, 53, 57, 61 und 65 Zentimeter. Eine Version mit Oberrohr wird es nicht geben. Auf den Rahmen gibt Gazelle zehn Jahre Garantie, auf die Gabel fünf Jahre.

Das Fazit: Schwer und robust wie es ist, fährt das Gazelle Avignon C380 HMB Limited ganz auf traditioneller Linie eines Hollandrades: satt und sicher. Die Transformation eines Klassikers zum E-Bike mit feinen Komponenten wirkt gelungen, sorgt aber für weitere Extrapfunde, die der Motor aber locker packt. Der größere Haken: Man muss es sich leisten können. tmn