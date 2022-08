Die camping.info-App: Campingplätze direkt buchen

Noch nie waren Suche und Buchung eines freien Campingplatzes so einfach und bequem wie heute. Mithilfe der camping.info-App können Campingplätze mit Verfügbarkeiten mit nur wenigen Klicks am Mobiltelefon gebucht werden. So finden Spontan-Urlauber auch im August noch freie Stellplätze.



Campingurlaube mit Zelt oder Wohnwagen sind beliebter denn je. Das internationale Reise- und Buchungsportal www.camping.info, das mit jährlich rund 90 Millionen Seitenaufrufen zu den führenden Informationsquellen für Campingurlaube zählt, verzeichnet hohe Zuwächse bei den Buchungen von Campingplätzen.



Besonders hilfreich bei der Suche nach freien Stellplätzen ist die camping.info-App mit 23.000 Campingplätzen aus 44 europäischen Ländern. Noch verfügbare Stellplätze werden automatisch angezeigt und können am Mobiltelefon auch sofort gebucht werden.



Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info, rät Campern zur rechtzeitigen Reservierung von Campingplätzen: "Nach wie vor ist der Trend zum Camping ungebrochen und beliebte Plätze sind - gerade in den Sommermonaten - oft ausgebucht. Mit der Integration von Live-Verfügbarkeiten in der camping.info-App möchten wir Campern das Finden von noch freien Standplätzen vereinfachen."



Anstelle von zeitaufwändigen Internetrecherchen oder vielen Anrufen könnten freie Standplätze mit wenigen Klicks per App gefunden und gebucht werden. Mit über 228.000 Gästebewertungen, mehr als 220.000 Fotos und 3.200 Videos von Campern sei die App zudem eine besonders authentische Entscheidungshilfe bei Planung des Campingurlaubs.



Der digitale Reiseführer für Campingurlaube kann nach einer 7-tägigen-Testversion zum Preis von 9,49 Euro ohne weitere Kosten bei Google Play- oder im Apple Store gekauft werden.

