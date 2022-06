AutoScout24 kürt anhand von Bewertungen regelmäßig die besten Autohändler Deutschlands. Diesmal räumen Händler aus dem Süden der Republik ab: Autohäuser aus Bayern können sich über die ersten vier Plätze in der Bestenliste freuen, erst auf Rang fünf folgt ein Betrieb aus Nordrhein-Westfalen. Auch Händler aus Baden-Württemberg sind prominent mit zwei ausgezeichneten Händlern in der Top Ten vertreten, aus Rheinland-Pfalz hat es immerhin ein Händler unter die besten Zehn geschafft. Insgesamt hat AutoScout24 mehr als 7.000 Fahrzeug-Händler in verschiedenen Kategorien prämiert.



Die ausgezeichneten Händler erhalten von AutoScout24 eine Urkunde und dürfen mit ihrem neuen Titel werben. "Auf diese Weise schaffen wir eine zusätzliche Orientierung für die Kunden, die von unseren Top-Autohändlern zu Recht einen Top-Service erwarten können", sagt Stefan Schneck, Vertriebschef Deutschland bei AutoScout24.



Grundlage für die Auszeichnung sind viele Tausend Bewertungen, die innerhalb eines Jahres beim europaweit größten Online-Automarkt vergeben wurden. Hierbei spielen neben dem Gesamteindruck Faktoren wie Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Angebotsbeschreibung und Kauferlebnis die entscheidenden Rollen. Die Anzahl der Bewertungen werden von AutoScout24 in Relation zur Betriebsgröße gesetzt - so haben kleinere Händler die selbe Chance auf eine Auszeichnung wie die Großen der Branche.



And the winner is: Auto Zeilinger aus Dietersheim! Mit 227 Bewertungen und einem Schnitt von 4,9 Sternen setzen sich die Mittelfranken klar an die Spitze der besten Autohändler Deutschlands. Und auch die nächsten drei Top-Prämierten stammen allesamt aus Bayern: Platz zwei geht an die Schüchl GmbH in Schrobenhausen (195 Bewertungen/4,8 Sterne), auf Platz drei folgt der Autopark Alam aus Landshut (186 Bewertungen/4,9 Sterne) und Platz 4 geht mit 166 Bewertungen und 4,8 Sternen an das Autohaus M. Griesbeck im niederbayerischen Straubing. Erst auf dem fünften Platz schiebt sich ein Händler jenseits des Freistaats ins Ranking: Dem Autohaus Lenz aus dem nordrhein-westfälischen Oelde/Stromberg gelingt das mit beachtlichen 141 Bewertungen und einem Schnitt von 4,9 Sternen.

