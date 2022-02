Die beliebtesten Autos 2021

Welche Modelle wurden in Deutschland besonders häufig nachgefragt? Und welche Modelle wurden anschließend tatsächlich auch gekauft? Nach sechs Fahrzeugklassen aufgeteilt, liefern die carwow-Daten hier die Antwort. Dabei werden alle Antriebs- und Karosserievarianten eines Modells gruppiert, sodass zum Beispiel der VW Golf aus all seinen Varianten e-Golf, Golf, Golf Variant und so weiter besteht.



In der kleinsten Klasse punktet vor allem der Renault Zoe als beliebtester Kleinwagen 2021, gefolgt vom Opel Corsa und dem Fiat 500, wobei die letzten zwei Modelle größtenteils von ihren äußerst populären Elektrovarianten Corsa-e und 500e profitieren. Auf Platz fünf gesellt sich mit dem Twingo erneut ein Renault und abgerundet werden die Top 5 vom Dacia Sandero auf dem 4. Platz.



In der Kompaktklasse bestätigt Volkswagen den Trend zum Elektroauto: Der erste Platz geht an den ID.3. Auf Platz zwei landet der Golf. Die restlichen Plätze nehmen ebenfalls Marken des VW-Konzerns ein: So findet sich der Skoda Octavia auf Platz drei, gefolgt von Seat Leon und Audi A3. Der beliebteste Van bleibt der VW Bus. Danach kommen die V-Klasse von Mercedes und der Citroën Berlingo. Die Top 5 machen dann die Hochdachkombis VW Caddy und Ford Tourneo voll.



Bei der Mittel- und Oberklasse führt mit dem Tesla Model 3 erneut ein E-Auto. Auf den nächsten beiden Plätzen kommen der Hyundai Ioniq - bestehend aus dem Ioniq Elektro, Ioniq Hybrid und Ioniq Plug-in-Hybrid - und der BMW i4. Dahinter sind dann 3er BMW und Skoda Superb platziert.



Die SUVs werden von einem E-Auto angeführt, und zwar vom Skoda Enyaq iV, gefolgt von Audi Q4 und VW ID.4. Hyundai Ioniq 5 und Cupra Formentor runden die Top 5 ab.



Bei den Sportwagen dominiert ganz klar Porsche: der Taycan auf Platz eins, der 911 auf Platz drei und der 718 auf dem vierten Platz. Dazwischen drängt sich der Ford Mustang auf den zweiten Platz. Platz fünf belegt der BMW Z4.



Bei den meistverkauften Wagen sieht es ähnlich aus wie in den jeweiligen Top-5-Tabellen, mit meist nur kleineren Verschiebungen. Der Renault Twingo wurde meistverkaufter Kleinwagen und der VW ID.3 belegt bei der Kompaktklasse den ersten Platz. Der Citroen Berlingo stößt den VW Bus vom Thron, während der Tesla Model 3 auch bei den Verkaufszahlen gewinnt. Die SUVs werden dagegen vom VW T-Roc angeführt und der BMW Z4 wurde bei den Sportwagen zum echten Verkaufsschlager.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1