Die beliebte „Automobil“ nach zwei Jahren Zwangspause zurück

Modellneuheiten von namhaften Automarken werden am Samstag, 10. September, in der Mannheimer City präsentiert

Stillstand kommt für die Automobilbranche nicht infrage. Beständig geht die Entwicklung in Sachen umweltfreundlicher Mobilität weiter. Auch die beliebte Mannheimer Autoschau, die traditionell im September stattfindet, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Besuchern alles rund um das Thema Mobilität zu präsentieren – und das im besonderen Ambiente mitten in der Innenstadt.

Passend zur 35. Auflage im Jahr 2019 erhielt der altbekannte Autosalon einen neuen Anstrich und einen neuen Namen: Automobil. Wie zuvor der Autosalon gibt die Automobil Ausstellern die Möglichkeit, die neuesten Modelle namhafter Automarken in der Mannheimer City zu präsentieren. An diesem Grundgedanken hat sich auch in den vergangenen zwei Jahren, in denen die Veranstaltung auf Grund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, nichts geändert. Und die Veranstalter freuen sich, endlich wieder Autofans aus der gesamten Region begrüßen zu dürfen.

Stadtbummel mit Autoschau verbinden

Nun ist es bald wieder soweit und die Besucher können am Samstag, 10. September, entspannt durch die Innenstadt flanieren und sich über die automobilen Neuheiten informieren. Von 9 bis 17 Uhr präsentieren dann auf den Planken und Kapuzinerplanken sowie am Wasserturm 16 Aussteller 150 verschiedene Fahrzeuge – darunter sind namhafte Automarken mit ihren neuesten Modellen vertreten. Ob praktischer Familienwagen, umweltfreundliches Elektroauto oder schnittiger Sportwagen, die Automobil bietet die komplette Bandbreite an Fahrzeugen – Probesitzen ist dabei ausdrücklich erwünscht. Bei Fragen helfen die Mitarbeiter der einzelnen Autohäuser gerne weiter.

Auf der diesjährigen Automobil können die Besucher sich aber nicht nur über die modernsten Fahrzeuge informieren, sondern auch mit den Redakteuren des Mannheimer Morgens ins Gespräch kommen. Im Rahmen von „MM im Dialog“ können Interessierte ihnen in der Zeit von 12 bis 14 Uhr am Stand am Plankenkopf gegenüber der Deutschen Bank Fragen stellen.

Veranstaltet wird die Automobil von der Werbegemeinschaft Mannheim City in Kooperation mit dem Mannheimer Morgen.

Nun heißt es, die verbleibenden Tage zählen und am Samstag, 10. September, der Automobil einen Besuch abstatten.