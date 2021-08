DHL Express hebt mit Elektro-Fliegern ab

Mit lautlosen Transportern ist der Paket-Lieferant DHL schon seit ein paar Jahren unterwegs. Jetzt kommen noch Elektro-Flugzeuge zum Einsatz. Zu diesem Zweck hat die Express Division von Deutsche Post DHL Group als erstes Unternehmen der Welt zwölf Elektroflugzeuge des Typs "Alice" bestellt.



Mit dem Auftrag plant DHL den Aufbau des ersten elektrischen Luftfracht-Netzwerk und geht damit einen weiten Schritt in Richtung nachhaltiger Luftfahrt. Das E-Flugzeug Alice ermöglicht Fluggesellschaften den Betrieb emissionsfreier Flotten im Fracht- und im Passagierverkehr. Eviation erwartet die elektrischen Frachtflieger im Jahr 2024 an DHL Express ausliefern zu können - der Jungfernflug soll noch in diesem Jahr erfolgen.



"Wir glauben fest an die emissionsfreie Zukunft der Logistik", sagt John Pearson, Chef von DHL Express. Daher achte man bei allen Investitionen darauf, dass diese den CO2-Fußabdruck des Unternehmens verbessern. Pearson weiter: "Auf unserem Weg zu einer umweltschonenden Logistik spielt die Elektrifizierung aller Transportarten eine entscheidende Rolle und trägt maßgeblich zu unserem Nachhaltigkeitsziel von null Emissionen bei."



Alice kann von einem einzelnen Piloten geflogen werden und über 1.200 Kilo Fracht transportieren. Die Ladezeit pro Flugstunde beträgt circa 30 Minuten, die maximale Reichweite liegt bei 815 Kilometern (440 nautischen Meilen). Alice kann in jedem Umfeld eingesetzt werden, in dem derzeit Flugzeuge mit Kolben- und Turbinentriebwerk verkehren. Ihre Elektromotoren gelten aufgrund der geringeren Zahl von beweglichen Teilen als höchst zuverlässig, wartungsarm und damit kosteneffizient. Um permanent eine optimale Flugeffizienz zu gewährleisten, wird die Flugleistung kontinuierlich von der zugehörigen Betriebssoftware überwacht.



"Wir haben von Anfang an das kühne Ziel verfolgt, die Luftfahrtindustrie zu transformieren und das Zeitalter des E-Flugzeugs einzuläuten", sagt Omer Bar-Yohay, CEO von Eviation. Die Zusammenarbeit mit DHL belege, dass die Ära der elektrischen Luftfahrt bereits angebrochen sei.

