Deutschlandweite Premiere für neues Mazda-Modell

Der japanische Automobilhersteller hat seinen brandneuen Mazda CX-60 Plug-in Hybrid erstmals in Deutschland am neuen Standort Mannheim von Autohaus Ivancan offiziell live vorgestellt

Leidenschaft für Autos, Freude an der Beratung und Fahrspaß pur erwartet man im Autohaus Ivancan. Am 22. April fand die erste offizielle Live-Vorstellung in Deutschland des Mazda CX 60 Plug-in Hybrid am neuen Standort in Mannheim Mallau statt. Im Winter 2021 eröffnete Ivancan den Neubau in Mannheim, der allein einen 1.000 Quadratmeter großen voll verglasten Showroom enthält, welcher die Herzen der Autoliebhaber höher schlagen lässt. Im Fokus der Veranstaltung: der neue Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid. Der japanische Automobilhersteller reagiert mit dem neuen Mazda CX-60 auf die weiter wachsende Nachfrage nach Crossover-Modellen und erweitert sein Programm um ein Fahrzeug, das markentypisches Fahrvergnügen mit ausgezeichneten Umwelteigenschaften verbindet.

Neues Modell verkörpert 100 Jahre Mazda-DNA

Das neue Spitzenmodell verfügt nicht nur über den ersten Plug-in Hybridantrieb des Unternehmens, sondern verkörpert alles, was die Marke in den vergangenen 100 Jahren in ihre DNA aufgenommen hat: herausragendes Außen- und Innendesign, feinste japanische Handwerkskunst und innovative Technologien, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren.

Die eindrucksvolle Statur des Mazda CX-60 vereint die Eleganz des Kodo Designs mit der Robustheit einer markanten Crossover-Architektur mit längs eingebautem Frontmotor und Hinterrad- oder Allradantrieb. Innen verbinden sich unterschiedliche Materialien und Oberflächen, darunter Ahornholz, Nappaleder, japanische Textilien, Chromakzente und besonders detailreiche Nähte an der Instrumententafel, zu einem einzigartigen, japanisch geprägten Ambiente. Ein Modell das ab sofort im Familienunternehmen Ivancan vorzufinden ist.

Familiengeführtes Unternehmen seit fast 50 Jahren

Das Unternehmen um die Geschäftsführerfamilie – Marijan und Manuela Ivancan sowie Tochter Tanja Ivancan , leite neben der Filiale in Mannheim noch drei weitere Standorte. Mit Heidelberg, Ludwigshafen und Neustadt an der Weinstraße, verbindet Ivancan die grenzenlose Leidenschaft für Autos mit Fahrinteressierten für Mazda und Hyundai. 1974 eröffnete Marijan und sein Vater das erste Autohaus in der Heidelberger Innenstadt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Mazda und Ivancan begann bereits 1975. 2001 schließlich eröffneten Ivancan in Mannheim Mallau ein weiteres Autohaus mit einer Fläche von 3450 Quadratmetern. Der Erfolg des Unternehmens Ivancan ist eng mit der Marke Mazda verbunden. Neue Technologien, verbesserte Technik und faszinierende Modelle wie etwa der RX-8 schreiben an dieser Erfolgsgeschichte mit. Mazda ist in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen vertreten.

Noch mehr Leidenschaft, noch mehr Begeisterung: 2010 nahm Ivancan eine weitere Herausforderung an, denn mit dem koreanischen Autohersteller Hyundai kam ein neues Fahrangebot mit ins Programm. Seit 2012 gibt es außerdem eine Ivancan Hyundai-Niederlassung in Neustadt/Weinstraße. Eine Entscheidung, die sich als goldrichtig erweist. Denn mit seinen teils visionären, zukunftsweisenden und nachhaltigen Modellen erobert sich der südkoreanische Erfolgskonzern in nur wenigen Jahren einen Platz unter den fünf stärksten Automobilherstellern weltweit. Auch in Mallau ist Hyundai prominent vertreten.

Seit 2019 betreut die Firma Aparted Communication GmbH, Agentur für Kommunikation mit Schwerpunkt Marketing, Medien & Management, als LeadAgentur das Autohaus Ivancan. Auch mit einer neuen Corporate Identity eines 8 bit Herzens präsentiert sich Ivancan aus Liebe zum (E-)Auto.

63 Kilometer rein elektrisch

Der neue Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV ist das leistungsstärkste Straßenfahrzeug, das Mazda je gebaut hat. Das Plug-in Hybridantriebssystem aus einem 2,5-Liter Skyactiv G Reihenvierzylinder-Benzinmotor mit 141 kW/191 PS sowie einem 129 kW/175 PS Elektromotor entwickelt eine Systemleistung von 241 kW/327 PS sowie ein üppiges maximales Systemdrehmoment von 500 Nm. Die 355-Volt-Batterie besitzt eine Kapazität von 17,8 kWh, ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von 63 Kilometern (nach WLTP) und trägt durch ihre tiefe Platzierung in der Fahrzeugstruktur zu den sicheren und souveränen Fahreigenschaften bei. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt im rein elektrischen Antriebsmodus beachtliche 140 km/h. An einer 11 kW AC Wallbox kann die Batterie über den zweiphasigen On-Board-AC Lader mit einer maximalen Ladeleistung von 7,2 kW geladen werden. Der Kraftstoffverbrauch beläuft sich im kombinierten WLTP-Zyklus auf 1,5 Liter je 100 Kilometer, was CO2-Emissionen von 33 g/km entspricht. Das Autohaus Ivancan: „Dort, wo Sie uns treffen, sollen Sie wissen: Uns verbindet die grenzenlose Leidenschaft für Autos – mit Ihnen.“ fb

Autohaus Ivancan

Helmertstraße 18-20

68219 Mannheim

Englerstraße 30

69126 Heidelberg

Saarburger Straße 15

67071 Ludwigshafen

Landauer Straße 137

67434 Neustadt an der Weinstraße