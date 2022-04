Natürlich gibt es sie, die Eisenbahner mit Herz. DB-Mitarbeiter Adrian Lindlar ist einer von ihnen - und sogar ein ausgezeichneter. Mit seinem nächtlichen Einsatz für gestrandete Fahrgäste hat er das Herz vieler Zugreisenden gewonnen. Deshalb konnte sich der Kölner bei der bundesweiten Online-Abstimmung der Allianz pro Schiene über Deutschlands "Eisenbahner mit Herz" knapp an die Spitze setzen.



Mit nur fünf Stimmen Vorsprung bei insgesamt über 3.500 Teilnehmenden wurde er mit seinen Kollegen Atcha Boukari und Stefan Salentin zum Publikumsliebling gewählt. "Meine herzlichen Glückwünsche gehen an die drei Servicemitarbeiter, die ihren Reisenden mit Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft und großen Engagement weitergeholfen haben", sagte Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene. Das gemeinnützige Verkehrsbündnis veranstaltet den Wettbewerb.



Mit dieser Geschichte haben Adrian Lindlar und seine Kollegen überzeugt: Melina Kelmendi und ihre Begleitung sind unterwegs im ICE von Brüssel nach Köln, als der Zug 30 Minuten lang auf der Strecke halten muss. Im Kölner Hauptbahnhof ist der letzte Anschlusszug nach Frankfurt bereits abgefahren. Was nun?



Das Paar und weitere zwölf Gestrandete fürchten, eine Nacht im Bahnhof verbringen zu müssen. Doch die drei Mitarbeiter von DB Station & Service zeigen vollen Einsatz, so die Allianz pro Schiene: "Zwei fragen telefonisch Transportmöglichkeiten an, einer von ihnen rennt aus dem Bahnhof und organisiert Kombi-Taxis." So kommen schließlich alle Fahrgäste noch nachts um halb zwei Uhr in Frankfurt an.



"Wir waren sehr dankbar, dass die drei Männer so viel Engagement an den Tag legten und zu dieser späten Stunde vereint eine schnelle Lösung fanden, so dass wir und einige weitere Reisende nicht stundenlang nachts am Bahnhof warten mussten", schrieb Melina Kelmendi, als sie das Service-Trio für den Wettbewerb Eisenbahner mit Herz vorschlug.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1