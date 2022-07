Deutsche wollen Fortsetzung des 9-Euro-Tickets

Nur noch bis Ende August läuft das 9-Euro-Ticket für die deutschlandweite Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Wenn es nach den Deutschen geht, soll das vergünstigte Ticket weiter erhältlich sein. Eine deutliche Mehrheit von 85 Prozent der Deutschen ist für die dauerhafte Förderung. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos.



Dabei sprachen sich 43 Prozent für eine Fortführung des 9-Euro-Tickets in seiner jetzigen Form aus, 27 Prozent wären für ein etwas teureres Ticket, das den Staat nicht so viel Geld kostet. Nur 15 Prozent meinen, zukünftig solle es keine vergünstigten Tickets mehr geben. Weitere 15 Prozent wünschen sich eine Fortsetzung des Tickets, allerdings zum Nulltarif.



Dabei zeigen Besserverdienende überdurchschnittlich hohe Zustimmungswerte zur kostenlosen Variante des Tickets. Knapp jeder Vierte (23 Prozent) in der Gruppe mit einem hohen monatlichen Haushaltsnettoeinkommen (>4001EUR) unterstützt die Einführung eines Null-Euro-Tickets - deutlich mehr als mittlere (15 Prozent/2000-4001EUR) und niedrige (10 Prozent /<2000EUR) Einkommensgruppen.

Nicht überraschend sind es vor allem Menschen, die in größeren Städten (ab 100.000 Einwohner) leben, die der Verlängerung eines geförderten Tickets positiv gegenüberstehen. Jeder zweite Städter (51 Prozent) würde gern das 9-Euro-Ticket weiter behalten, jeder Fünfte (22 Prozent) spricht sich sogar für ein kostenloses Ticket aus.



In Orten mit bis zu 20.000 Einwohnern steht man einer Fortsetzung des geförderten Tickets weniger positiv gegenüber. Nur 37 Prozent plädieren für die unveränderte Beibehaltung des Tickets, acht Prozent für eine 0-Euro Variante. Die Mehrheit der Landbewohner (55 Prozent) steht dem 9-Euro-Ticket eher ablehnend gegenüber und spricht sich für die Abschaffung (22 Prozent) oder für eine Fortsetzung bei höherem Preis (33 Prozent) aus.

