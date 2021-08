Deutsche von ihren Fahrkünsten überzeugt

Die deutschen Autofahrer schneiden überzeugend ab - wenn sie sich selbst bewerten. Das ist das Ergebnis des Trend-Tacho der Prüforganisation KÜS. So geben immerhin 92 Prozent an, dass sie glauben, ein guter Autofahrer zu sein. 93 Prozent sagen, dass sie kritische Situationen im Straßenverkehr im Griff haben. 86 Prozent lehnen die Aussage ab, beim Autofahren leicht abzulenken zu sein. Und 77 Prozent nehmen das Steuer lieber selbst in die Hand als mitgenommen zu werden.



80 Prozent der Autofahrer sind der Meinung, dass Fahrerassistenzsysteme ihre Erfahrung als Autofahrer nicht ersetzen können. Trotzdem wird die Wichtigkeit der technischen Helferlein akzeptiert. So sagen 79 Prozent, dass sie das Autofahren sicherer machen, 80 Prozent erkennen das Plus an Komfort an.



Fragt man die Pkw-Fahrer, welche Fahrerassistenzsysteme sie am wichtigsten finden, liegen Einparksensoren ganz vorne. In der Beliebtheitsrangliste folgen Notbremsassistent, Lichtautomatik und der Spurwechsel-/Toter-Winkel-Assistent. Wenig gefragt sind hingegen ein Alkohol-Testsystem und die Parkplatzsuche per App. Auch bei der Multimedia-Ausstattung kommt es den Fahrern in erster Linie auf die Sicherheit an.



So führt die Liste der wichtigsten Systeme mit 82 Prozent die automatische Ortung und Benachrichtigung des Rettungsdienstes nach einem Unfall an. Es folgen Navigationssysteme, die über Internetanbindung aktuelle und sichere Stauumfahrungen ermöglichen (78 Prozent). Weniger wichtig werden Sprachbedienung (47 Prozent), Parkplatz-Suchsysteme (46 Prozent) und ein Head-up-Display (35 Prozent) angesehen.



Dass zu viel Technik in der Innenausstattung die Autofahrer ablenken würde, bestätigen 63 Prozent der Befragten. 58 Prozent sind der Meinung, dass der technische Fortschritt im Auto die Sicherheit im Straßenverkehr allgemein erhöht.

