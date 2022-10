Deutsche Verkehrswacht für mehr Sicherheit auf E-Scootern

Einen Schwerpunkt ihrer Arbeit wird die Deutsche Verkehrswacht (DVW) auf die Sicherheit von Elektrotretrollern (E-Scootern) im Straßenverkehr legen. Dafür will sie eng mit Sharing-Anbietern zusammenarbeiten.



Mit an Bord sind die E-Scooter-Unternehmen Bird, Bolt, Lime und Voi als neue Fördermitglieder der DVW. Innerhalb dieser Partnerschaft werden gemeinsame Strategien zur Erhöhung des verkehrssicheren Fahrens und Abstellens und zur besseren Integration der Fahrzeuge ins Mobilitätsangebot von Städten entworfen.



Seit 2019 sind Elektrokleinstfahrzeuge im Straßenverkehr erlaubt und in vielen Städten gehören die E-Scooter mittlerweile zum Straßenbild. Nicht alle Nutzer kennen aber die rechtlichen Regelungen - insbesondere wild abgestellte Fahrzeuge, Fahren unter Alkoholeinfluss oder Fahren auf dem Gehweg stellen erhöhte Unfallrisiken dar.



Die mit der DVW kooperierenden Unternehmen sind sich einig, die Nutzung der E-Scooter nicht nur kundenfreundlich, sondern auch verkehrssicher zu gestalten.

Gemeinsam mit der DVW sollen darum neben der inhaltlichen Arbeit vorrangig Maßnahmen zur Aufklärung über die Fahrzeuge sowie die Rechte und Pflichten bei der Nutzung umgesetzt werden. Empfehlungen zum sicheren Verhalten oder das Tragen eines Helms gehören dazu.



Geplant sind Veranstaltungen, die mit Verkehrswachten vor Ort durchgeführt und bei denen praktische Fahrtrainings angeboten werden.

