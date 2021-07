Deutsche bei E-Mobilität aufgeschlossen

Wie stehen die Deutschen zu Elektromobilität? "Aufgeschlossen", so das Ergebnis einer E.ON Umfrage: "Aktuell können sich 66 Prozent und damit zwei von drei Führerscheinbesitzern in Deutschland vorstellen, ein reines Elektroauto anzuschaffen", erklärt Filip Thon, Vorsitzender Geschäftsführer von E.ON Energie Deutschland. Die Zustimmungsquote erhöhte sich sogar leicht um zwei Prozentpunkte im Vergleich zur vorigen Erhebung aus dem Herbst 2020.



Männer sind mit einem Zustimmungswert von 74 Prozent aufgeschlossener als Frauen mit 59 Prozent. Überdurchschnittlich häufig können sich Familien die Anschaffung eines E-Autos vorstellen: Bei Befragten mit einem oder mehreren Kindern liegt die Pro-Quote bei 78 Prozent. Ebenfalls überdurchschnittlich offen für Stromer sind die Besitzer von Photovoltaik-Anlagen: 82 Prozent von ihnen können sich vorstellen, unter die E-Mobilisten zu gehen.



Auf Bundesland-Ebene findet man die meisten E-Auto-Affinen in Berlin und Bremen, dort können sich jeweils 71 Prozent der Befragten die Anschaffung eines Elektroautos vorstellen, gefolgt von Hessen und Rheinland-Pfalz (jeweils 70 Prozent) und Nordrhein-Westfalen mit 69 Prozent.



Bei den Gründen fürs E-Mobil steht klar das Themenfeld "Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, Klimaschutz" im Vordergrund. Es hat im Vergleich zur letzten Umfrage nochmals an Bedeutung gewonnen: Mittlerweile geben 70 Prozent der E-Auto-Sympathisanten dies als Motivation für einen möglichen Elektroauto-Kauf an, im Herbst waren es noch 62 Prozent. Für 57 Prozent sind Kaufprämien und steuerliche Vorteile wichtige Gründe. Heute halten auch mehr Befragte E-Autos für die Technik der Zukunft: Stimmten im Herbst 51 Prozent dieser Aussage zu, sind es heute 58 Prozent.



Mit Blick auf die Reichweite sind die Ansprüche der Befragten gestiegen: Laut Umfrage erwarten 39 Prozent von einem E-Auto mit einer Batterieladung Reichweiten von 500 Kilometern oder mehr - ein Plus von neun Prozentpunkten im Vergleich zum Herbst. 26 Prozent halten Reichweiten zwischen 400 bis 499 Kilometern für akzeptabel, im Herbst waren damit 29 Prozent zufrieden. Schon heute sind selbst solche hohen Reichweiten mit verschiedenen aktuellen Elektroautos unter optimalen Bedingungen möglich.

