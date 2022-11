Deutsche Autofahrer bevorzugen wintertaugliche Reifen

Wintertaugliche Reifen sind unter allen in Europa Befragten bei deutschen Autofahrern am beliebtesten. Dies ergab eine Umfrage des Reifenherstellers Goodyear. 96 Prozent der Befragten in Deutschland nutzen zumindest einen Teil des Jahres wintertaugliche Reifen, wobei sich viele für ein Ganzjahresprodukt entscheiden.



Das Marktsegment der Allwetterreifen ist in Europa in den Jahren 2015 bis 2021 jährlich im Schnitt um 38,5 Prozent gewachsen. Goodyear hat daher Autofahrer in acht europäischen Schlüsselmärkten befragt, um die Unterschiede zu Einstellungen, Wahrnehmungen und Gewohnheiten zum Thema Reifen herauszufinden.



Die deutschen Autofahrer gehören zu den selbstbewusstesten, wenn es darum geht, bei winterlichen Bedingungen Auto zu fahren, und rangieren neben Luxemburg, Polen und Rumänien unter den ersten vier. Allerdings fürchten sich die Deutschen vor Glatteis mehr als vor anderen winterlichen Bedingungen: Zwölf Prozent gaben an, dass sie niemals bei Glatteis fahren würden. Diese Zahl ist vergleichbar mit den französischen (zwölf Prozent) und britischen (16 Prozent) Autofahrern, aber weit höher als in den Nachbarländern Luxemburg (drei Prozent ) und Polen (drei Prozent).



Autofahrer in Deutschland haben im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eher geringes Vertrauen in das Fahren bei starkem Regen - mit Ausnahme Italiens (Deutschland: 19 Prozent der Fahrer hatten geringes Vertrauen, Italien: 23 Prozent). Im Vergleich dazu ist zum Beispiel in Großbritannien, neben der Gelassenheit gegenüber Eis, Schnee und Nebel, großes Vertrauen in das Fahren bei starkem Regen (63 Prozent) zu verzeichnen.



Im Vergleich zu den Nachbarländern gaben die deutschen Autofahrer an, dass ein Ganzjahresreifen für sie sehr gut funktioniert (37 Prozent). Generell ist in Ländern mit Winterreifengesetzgebung das Bewusstsein der Autofahrer für Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen hoch. 68 Prozent aller Befragten stimmten der Aussage zu: "Ich bin mir der Unterschiede zwischen einem Sommer-/Winterreifen und einem Ganzjahresreifen bewusst".



In Polen sind sich sogar 80 Prozent der Befragten dieses Unterschieds bewusst. Demgegenüber sind sich nur 45 Prozent der britischen und 46 Prozent der spanischen Autofahrer sicher, dass sie den Unterschied zwischen saisonalen und Ganzjahresreifen kennen. Spanien und Großbritannien sind zwei Länder, in denen die Verwendung von wintertauglichen Reifen allerdings nicht vorgeschrieben ist.



Für Autofahrer, die sich nicht sicher ist, welcher Reifen zu ihnen passt, bietet Goodyear unter reifentyp.goodyear.de ein einfaches Quiz bestehend aus sechs Fragen an. Es liefert eine maßgeschneiderte Empfehlung auf Basis der individuellen Fahrgewohnheiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1