Dethleffs präsentiert neues Caravan-Design für 2022

Mit zahlreichen Innovationen und Modellüberarbeitungen geht der Caravan-und Reisemobilhersteller Dethleffs ins Modelljahr 2022 und ergänzt sein Angebot erstmals mit einem Camper Van der Marke Dethleffs. Die Caravans der Baureihen Camper, Nomad und Beduin Scandinavia erhalten ein neues Außen- und Innendesign sowie zusätzliche Grundrisse.



Das neugestaltete Heck mit ausgeprägten Formen und klaren Kanten ist für alle drei Baureihen identisch. Der schmale, gerade ausgeformte Heckleuchtenträger mit schwarz abgesetzten LED-Leuchten betont mit seiner optischen Querverbindung die Breite des Fahrzeugs. Nach unten hin schließt ein markanter Diffusor in Schwarz das Heck ab.



Die Seitenwand von Camper, Nomad und Beduin Scandinavia verzichtet im Modelljahr 2022 auf den massiven Doppelstreifen im unteren Viertel. Eine feine dunkle Linie trennt nun das untere Drittel von der Fensterebene. Der Baureihen-Schriftzug rückt nach oben stärker ins Blickfeld. Aufwertung erhalten die Caravans durch eine zusätzliche Beklebung rund um die vorderen Seitenfenster.



Dethleffs ergänzt die familienfreundliche Baureihe Camper mit dem Einzelbetten-Modell Camper 510 EL. Der 2,30 Meter breite Reisecaravan verfügt über zwei Meter lange und 85 Zentimeter breite Einzelbetten im Heck, eine bequeme Lounge-Sitzgruppe im Bug sowie eine große Küche mit einer 142 Liter fassenden Kühl-Gefrier-Kombination.



In der Baureihe Nomad kommt nun ein geräumiger Zwei-Personen Caravan mit 250 Zentimeter Breite hinzu: der Nomad 520 ELT. Er kombiniert ein geräumiges Heckbad mit einer in der Fahrzeugmitte angeordneten Rundsitzgruppe, einer Küchenzeile und Einzelbetten im Bug. Das Bad mit separater Dusche erstreckt sich im Heck über die gesamte Fahrzeugbreite und fällt daher geräumig aus.



Gleich drei Modelle erweitern die Baureihe Beduin Scandinavia, die Flaggschiffe im Dethleffs-Caravanprogramm. Beduin Scandinavia 550 BET, 550 RD und 550 SE sind je 2,30 Meter breit und verfügen über die gleiche Aufbaulänge von 675 Zentimeter.



Der Beduin Scandinavia 550 BET präsentiert sich mit einer bestens ausgestatteten, riesigen Gourmet-Bugküche über die gesamte Fahrzeugbreite. In Fahrzeugmitte lädt die üppige L-Sitzgruppe mit gegenüberliegender Längssitzbank zum Verweilen ein. Einzelbetten und ein großzügiges Bad im Heck ergänzen diesen Grundriss.



Der Beduin Scandinavia 550 RD punktet durch die innovative Großraumbad-Lösung, bei der sich Bad und Dusche links und rechts des Ganges zu einem einzigen Raumbad verbinden lassen, das die Badtür optisch und akustisch vom Wohnraum trennt. Im heckseitigen Schlafzimmer ist ein Queensbett verbaut.



Den Beduin Scandinavia 550 SE charakterisiert seine riesige L-Sitzgruppe im Bug mit gegenüberliegendem Sideboard. Letzteres bietet Platz für einen optionalen, 32 Zoll großen Fernseher. Das Schlafzimmer im Heck ist mit Einzelbetten ausgestattet, die ab Werk eine Umbaumöglichkeit zu einem großen Doppelbett bieten.

